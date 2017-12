Suspectul pentru tentativa de atentat de la New York, pus sub acuzare

Suspectul arestat pentru tentativa de atentat din Times Square, Faisal Shahzad, este vizat de cinci capete de acuzare. El a fost arestat în noaptea de luni spre marţi, pe aeroportul internaţional JFK din New York, în timp ce încerca să părăsească ţara. După arestare, el ar fi recunoscut că a fost învăţat cum să construiască o bombă în Waziristan (Pakistan). Shahzad, în vârstă de 30 de ani, cetăţean american, s-a întors din Pakistan în luna februarie şi le-a spus autorităţilor că a petrecut cinci luni acolo, vizitându-şi părinţii. În timpul unui control al serviciilor de imigraţie, el a declarat că soţia sa a rămas în Pakistan.

Faisal Shahzad urma să compară, marţi, în faţa unei curţi federale din Manhattan, dar, potrivit CNN, acest lucru nu s-a întâmplat nici marţi, nici miercuri, pentru că interogatoriul a continuat, suspectul fiind cooperant. Procurorul general al SUA, Eric Holder, a anunţat că Shahzad a recunoscut implicarea în ceea ce autorităţile consideră că a fost ”un complot terorist care ar fi provocat moarte şi distrugere în inima New York-ului”. Un autovehicul de tip Nissan Pathfinder, transformat în maşină-capcană, a fost lăsat, sâmbătă, în piaţa Times Square din New York, dar bomba nu a funcţionat. Shahzad este acuzat de tentativă de folosire a unei arme de distrugere în masă, tentativă de a ucide şi de a vătăma oameni în SUA, folosirea şi transportarea unui mecanism distructiv, tentativă de avariere a clădirilor, vehiculelor şi altor proprietăţi. Directorul-adjunct al FBI, John Pistole, a explicat că Shahzad figura pe lista federală cu persoane având interdicţie de zbor, ceea ce i-a ajutat pe agenţii de la Protecţia Graniţei să îl aresteze luni seară. Cu toate acestea, el se îmbarcase deja în avion. În plus, compania Emirates Airlines informase că suspectul şi-a plătit biletul cu bani gheaţă la aeroport, iar personalul, considerând acest fapt mai puţin obişnuit, a informat imediat securitatea aeroportului. La câteva ore după ce autorităţile l-au arestat pe Shahzad, forţele de securitate din Pakistan au reţinut două sau trei persoane în legătură cu atentatul ratat de la New York. Raidul poliţiei a avut loc la o casă din cartierul Nazimabad din Karachi, unde ar fi stat Shahzad când a fost în Pakistan. Poliţia americană a percheziţionat, marţi, ultimul domiciliu al suspectului, la Bridgeport, Connecticut şi a stat de vorbă cu vecinii. Agenţii au găsit, de asemenea, 15 saci de îngrăşământ la gunoiul de lângă precedentul domiciliu al suspectului, la Shelton. A fost găsită şi o hartă făcută de mână a locului unde urma să aibă loc atentatul.

Preşedintele Barack Obama a declarat marţi că “se va face dreptate în acest caz, iar autorităţile vor face tot ceea ce le stă în putinţă pentru a proteja poporul american”. Obama a dat însă asigurări că “SUA vor fi vigilente şi nu vor da înapoi în faţa fricii”. Primarul New York-ului, Michael Bloomberg, a lăudat eforturile forţelor de ordine, dar a subliniat că oraşul nu va tolera niciun fel de represiuni împotriva pakistanezilor sau musulmanilor. Shahzad devenise cetăţean american în 17 aprilie 2009. O vecină a lui Shahzad din Shelton a declarat marţi că suspectul era tăcut şi susţinea că lucrează pe Wall Street. “Se îmbrăca în negru şi făcea jogging noaptea. Spunea că nu-i place lumina soarelui”, a spus Brenda Thurman. Ea a mai spus că Shahzad, soţia lui, cei doi copii şi cele două surori ale soţiei au locuit lângă ea, trei ani, dar s-au mutat în iulie 2009. Soţia lui Shahzad i-a spus că familia se mută în Missouri. La câteva săptămâni după ce au plecat, banca a sigilat proprietatea şi a schimbat încuietorile. Shahzad şi soţia lui cumpăraseră casa în 2004 şi aveau datorii de aproape 200.000 de dolari.