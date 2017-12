Suspectul triplului asasinat, în așteptarea sentinței

08:32:30 / 15 Mai 2015

odata si odata trebuie

Indiferent ce ar spune opinia publica mondiala , parerea mea este ca in tara noastra este CHIAR necesar introducerea ( sau mai bine zis reintroducerea ) pedepsei capitale . S-a ajuns la un sadism si la o ferocitate a crimelor ce depaseste orice imaginatie ( vedeti cazul sirianului tinut in portbagaj 3 luni ) . Oare ce merita sotia si amantul care au planuit crima cu mult inainte . Si exemple sunt multe . Asa ca pana si glontul este prea bland . Ștreangul in Piata Ovidiu , executie publica