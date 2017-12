Suspendarea şi demiterea lui Băsescu, priorităţi pentru Hrebenciuc

Deputatul PSD Viorel Hrebenciuc a declarat, ieri, că suspendarea şi demiterea lui Traian Băsescu se vor regăsi, din februarie, pe ordinea de zi a USL. El a explicat că a vorbit de luna februarie din 2013, deoarece probabil atunci preşedintele o să încalce Constituţia, dar şi pentru că atunci este convenabil din punct de vedere al programului electoral. „Nu este o glumă. V-am explicat foarte clar. Din februarie încolo este pe ordinea de zi”, a spus Hrebenciuc, care a adăugat că, până în 12 iunie, „nu se poate face nimic” din cauza alegerilor, iar după, tot nu se poate, deoarece USL are de trecut în Parlament 200 de legi. Viorel Hrebenciuc a completat că suspendarea preşedintelui ţării se va realiza în cazul în care până atunci „nu i-o da Dumnezeu gândul cel bun”. Întrebat de jurnalişti dacă această idee a fost împărtăşită şi de ceilalţi colegi din USL, Hrebenciuc a răspuns că şi „Antonescu agreează ideea”. „Nu am discutat. Eu am spus că este părerea mea. Eu nu am de ce să insist. Dacă colegii mei vor considera că este o idee bună o vor aplica, dar asta o să vedem”, a conchis Viorel Hrebenciuc.