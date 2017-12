Suspendarea temporară a taxării pungilor de plastic, o măsură socială

Taxarea pungilor de plastic ar putea fi „suspendată pentru cîteva luni”, la propunerea şefului Gărzii Naţionale de Mediu (GNM), Silvian Ionescu, care crede că aceasta este o măsură socială necesară pentru angajaţii celor 23 de companii ce produc pungi de plastic, care nu se pot acredita ca producători ecologici. „În România există 23 de producători de pungi de plastic la scară industrială. Unii dintre aceştia şi-au cumpărat deja instalaţii cu care să poată produce pungi de plastic ecologice, netaxabile. Problema este însă că în România nu există un laborator care să certifice faptul că folia pe care o folosesc este ecologică, biodegradabilă, aşa că aceştia sînt într-un impas”, a declarat Ionescu. În acelaşi timp, de cînd pungile de plastic au început să fie taxate, consumul acestor produse a scăzut dramatic, iar firmele româneşti produc din ce în ce mai puţin, în lipsa unei pieţe de desfacere. Firmele din străinătate acreditate ca producători de material plastic ecologic au însă o piaţă foarte bună de desfacere în România, a mai spus Ionescu, arătînd că această situaţie periclitează situaţia celor 5.000 de angajaţi români ai celor 23 de producători importanţi de pungi de plastic din ţară.

“Este o măsură cu o profundă tentă socială aceasta pe care o propun. Îmi doresc să suspendăm pentru cîteva luni taxarea pungilor de plastic, pentru ca în România să apară laboratorul la care firmele să îşi primească acreditarea şi pentru a rezista asaltului de produse acreditate ca fiind ecologice provenite din import”, a mai declarat Ionescu. El a arătat că, avînd în vedere faptul că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului în acest sens, împreună cu ordinul de ministru care explică modul de aplicare, se află la Parlament pentru a fi transpuse în lege, este “oportun” ca în textul legii să se prevadă un moratoriu de suspendare pentru cîteva luni a actului normativ, pentru a permite înfiinţarea laboratorului şi acreditarea producătorilor români care folosesc materiale ecologice. “Este doar o propunere. Termenul de suspendare prevăzut în moratoriu poate să fie de o lună, de două, de şase, de cîte luni consideră cei chemaţi să decidă că este normal. Eu doar am identificat o stare de fapt şi am prezentat-o colegilor din Guvern şi parlament, pentru a decide asupra ei”, a conchis Ionescu. Amintim că, anul trecut, fostul Guvern a decis să introducă, începînd cu 1 ianuarie 2009, o taxă în cuantum de 20 bani pe bucată pentru pungile de tip sacoşă confecţionate din materiale care nu sînt biodegradabile, distribuite gratuit în prezent de comercianţi, taxă percepută de la firmele care introduc pe piaţă astfel de ambalaje, atît importatori, cît şi producători români. Taxa se aplică şi în cazul pungilor din plastic reutilizabile şi va fi vărsată la Fondul pentru Mediu. Un studiu realizat de Ministerul Mediului indică, teoretic, că un român foloseşte 250 de astfel de pungi într-un an, iar durata de utilizare a fiecăruia dintre aceste ambalaje este de doar 20 de minute.