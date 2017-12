Suspendatului i-a revenit senzaţia de rău de înălţime, drept care, preventiv, şi-a dublat stocul de pungi „Tarom”, concepute pentru starea de vomă. În cazul suspendatului, starea de vomă e una specială. La nivel de naţiune, este una banală dacă ţinem cont de actualul nivel de trai. Deşi se laudă că are multă experienţă şi că este imun la tăiat craca de sub picioare, suspendatului i s-a cam făcut pielea de găină. De ce? După cum bate vântul politichiei, într-o formulă împrăştiată, nu este exclus să o păţească... În primul rând, în ciuda materialului din care este făcută, craca de sub picioarele suspendatului, ostenite de atâta joc şi voie bună, nu mai prezintă calităţile de siguranţă şi rezistenţă de altădată. Pot spune, fără teama de a greşi, că, în acest moment, ţinând cont şi de condiţiile generate de criza mondială şi nu numai, e chiar periculos să te dai uţa în copac. Suspendatul nu mai pozează în cascadorul poporului, precum odinioară, când executa, evident, în faţa naţiunii, tot felul de figuri electorale. Surprinzător, suspendatul a trecut de la saltul mortal la saltul banal. De pildă, trecerea de pe o cracă pe alta nu se mai face pe fondul fonic lansat de Tarzan, ceea ce a dus la pierderea entuziasmului colectiv pentru astfel de faze. Grija suspendatului faţă de propria cracă seamănă foarte mult cu grija faţă de avutul obştesc de altădată. Când se mută dintr-un loc în altul, suspendatul cântăreşte foarte bine fiecare mişcare şi îşi calculează până la ultima zecimală şansele de reuşită. Dacă îi iese cu minus, şi chestiunea asta se întâmplă destul de des, rămâne cuminţel în banca lui, ceea ce, până acum, nu s-a pomenit! Dovadă ieşirile sale rare în public, cu sau fără depuneri de coroane. Din punct de vedere politic, se lucrează la un nou proiect uriaş. Este vorba de o imensă plasă de protecţie ce urmează a fi concepută manual direct sub craca suspendatului. Lucrarea urmează a fi executată manual de către truditorii unui partid popular, după cum îşi dau cu părerea diverşi comentatori. Ţinând cont de natura lucrării, cu siguranţă, căutătorii de noduri în papură vor avea un cuvânt greu de spus în această privinţă. În materie de suspendare, s-au schimbat multe... Se citeşte asta pe faţa suspendatului, care nu mai are fuleul jucătorului pus pe şotii. Până mai ieri, suspendarea era tratată ca un subiect de bancuri şi miştouri ieftine. Suspendatului i-a intrat în sânge starea de suspendare, dovadă plăcerea pe care o afişează ori de câte ori este pus să stea cu capul în jos. Ori de câte ori se victimizează, pentru că îi place foarte mult să pozeze în victimă a atacurilor lansate de Opoziţie, stă atârnat cu capul în jos. Cu figura asta, pe fondul unor lacrimi de crocodil, a înlocuit televizorul şi a aburuit de unul singur poporul.