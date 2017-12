Suspiciune de febră tifoidă la o femeie venită din Thailanda

O clujeancă de 35 de ani, revenită dintr-o excursie în Thailanda, este suspectă de febră tifoidă și a fost internată la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca.

Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, Ioan Mureșan, a declarat duminică, pentru Agerpres, că deocamdată e vorba doar de o suspiciune de febră tifoidă și că probele biologice au fost trimise la Institutul Cantacuzino din București, iar rezultatul ar putea veni ''probabil luni''.

''Așteptăm rezultatele, e numai suspiciune, nu vrem să alarmăm populația. E o suspiciune de febră tifoidă. E o procedură pentru că a fost în Thailanda, plus că analizele noastre de laborator indică ceva, dar nu cu certitudine. O să avem informațiile clare. Până atunci, pacienta este sub tratament, este izolată, are toate condițiile necesare, nu sunt probleme, evoluția este pozitivă, lumea trebuie să stea liniștită'', a spus Ioan Mureșan.