Suspiciuni de înţelegeri de tip cartel pe piaţa panificaţiei

Consiliul Concurenţei va finaliza în această toamnă o investigaţie pe piaţa de panificaţie, una dintre suspiciunile instituţiei fiind existenţa unor înţelegeri între mai mulţi producători din domeniu, a declarat preşedintele autorităţii, Bogdan Chiriţoiu. „Suspectăm înţelegeri între mai mulţi producători de pîine”, a spus Chiriţoiu. El a adăugat că investigaţia privind piaţa de panificaţie va fi încheiată în toamna acestui an, cel mai probabil în luna noiembrie. În plus, autoritatea de reglementare în domeniul concurenţei investighează şi piaţa laptelui, iar raportul va fi finalizat fie la sfîrşitul acestui an, fie la începutul anului viitor.