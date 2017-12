Susținători ai lui Iohannis, infiltrați în PSD? Ce spune Dragnea

07:29:59 / 07 Februarie 2017

Pentru Cititorul

"... de 27 de ani au acaparat si modificat in interesul lor toate activitatile Romanesti;uzine, fabrici,mine,uzine, combinate si absolut tot ce produce bunuri materiale,..." / Pe bune ?! Ia mai gandeste-te , cine era in "Capul Tarii" cand a inceput distrugerea economica a Romaniei , si predarea pe 2 bani a tuturor resurselor , obiectivelor si ca efect aparitia somajului masiv in tara ?! Insiruie siglele incepand cu acea perioada si trage singur concluziile ! Ex. : FSN , USD , USL , PSD , etc. ...NUME : Iliescu , Nastase , Tariceanu , Base , etc..............Toti , o apa si-un pamant . Pentru asta , TREBUIE RESESTATA TOATA CLASA POLITICA si nu cu aducerea in fata a rudelor lor ( copii , nepoti , etc) ci prin crearea posibilitatii de a lasa oameni inca "neatinsi" de mizeriile lor atat de complicate si incalcite - O CARACATITA- sa vina in fata si sa incerce macar o noua viziune politica sanatoasa pentru societate si pentru tara . Daca nu intelegeti asta , inseamna ca noi doi , am trait in doaua tari diferite ....................Refuz sa cred ca toate mintile luminate , educatia , competenta si buna credinta a romaniei , sunt astazi doar "la export". Inca le avem aici , in tara si trebuie sa li se acorde o sansa spre binele tuturor ! Trebuie doar cautate , incurajate si creditate de un VOT corect !