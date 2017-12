Susţinătorii independenţei Scoţiei, pentru prima dată pe primul loc în sondaje

Susţinătorii independenţei Scoţiei sunt pentru prima dată pe primul loc în sondajele publicate ieri de ”Sunday Times”, cu doar 11 zile înaintea referendumului pe această temă. Potrivit sondajului realizat de YouGov / ”Sunday Times”, tabăra celor care susţin independenţa este creditată cu 51% din intenţiile de vot, în timp ce tabăra opozanţilor numără 49%. Deşi diferenţa de două puncte se înscrie în marja de eroare a sondajului, rezultatele cresc în mod spectaculos suspansul înaintea referendumului din 18 septembrie, care oferă şanse serioase Partidului Naţional al premierului scoţian, Alex Salmond. Unioniştii din cadrul Better Together, susţinători ai menţinerii Scoţiei în interiorul graniţelor Marii Britanii, au fost pe primul loc timp de multe luni, dar diferenţa faţă de separatişti s-a redus considerabil în sondajele din ultimele zile. Potrivit lui Alistair Darling, directorul de campanie al Better Together, ultimul sondaj arată că referendumul va fi foarte strâns. ”Ne bucurăm de această bătălie. Nu este bătălia Angliei - este bătălia Scoţiei, pentru copiii Scoţiei, pentru nepoţi şi generaţiile care vor veni. Vom câştiga această bătălie”.

”Sunday Times” susţine, de asemenea, că regina Elisabeta a II-a se interesează îndeaproape de referendum şi a cerut să fie ţinută la curent zilnic. Marile partide britanice, între care Partidul Conservator al premierului David Cameron, urmează să dezvăluie un plan ce prevede un transfer de putere către Scoţia. În urmă cu o lună, un sondaj YouGov credita cu 61% din intenţiile de vot adversarii independenţei şi cu 39% pe cei ai separării de Marea Britanie, ceea ce însemna o diferenţă de 22 de puncte. Marţi, un alt sondaj YouGov pentru cotidianul ”The Times” arăta o reducere netă a diferenţei, cu 47% dintre persoanele intervievate dispuse să voteze în favoarea independenţei şi 53% împotrivă.