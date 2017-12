Susţine că a fost bătut de controlori

Un tânăr în vârstă de 17 ani, din Constanţa, susţine că, ieri după-amiază, a fost bătut de doi controlori ai Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa (RATC), care l-au prins fără bilet. Daniel Mototolea spune că totul s-a întâmplat în timp ce se întorcea de la şcoală. “Am luat autobuzul 102 şi nu am avut timp să compostez biletul. Controlorii m-au prins şi m-au pus să stau pe un scaun. Mi-au cerut 100 de lei, dar nu am avut cum să-i plătesc pentru că nu aveam bani la mine. Atunci, cei doi controlori m-au dat jos din maşină şi m-au luat la bătaie. M-au lovit cu pumnii în faţă, în cap, mi-au rupt pantalonii de pe mine şi tricoul. Cu ei mai erau două femei, dar ele nu au dat în mine”, a declarat Daniel Mototolea. Adolescentul susţine că, după ce a scăpat din mâinile agresorilor, a apelat linia unică 112 şi a cerut ajutorul medicilor. În scurt timp, în zona Delfinariu a ajuns un echipaj SMURD, care l-a transportat pe elev la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Cei patru controlori au fost escortaţi la sediul Secţiei 1 Poliţie, pentru a lămuri incidentul. Aceştia spun că nu s-au atins de tânăr. “Ne aflam în autobuzul 102. În zona Palatului Copiilor am început controlul şi am descoperit şapte călători, toţi adolescenţi, care circulau fraudulos. Băiatul în cauză ne-a spus că nu a compostat pentru că nu a avut timp. L-am rugat să-şi decline identitatea şi am notat datele într-un carneţel. La un moment dat, în timp ce scriam, mi-a smuls carneţelul din mână şi a încercat să coboare din autobuz. Atunci şi-a prins piciorul la uşă, a căzut şi s-a lovit la buză şi în genunchi. I-am spus să se ridice şi să vină cu noi, spre Pescărie, la capătul de linie. Când am ajuns în staţia autobuzului 40, însă, ne-a zis că nu mai vrea să meargă, a refuzat să se urce în autobuz şi ne-a ameninţat că sună la 112 şi că le va spune poliţiştilor că l-am bătut. Niciunul dintre noi nu l-a lovit. Sub nicio formă nu l-am atins”, a declarat Cornel Ionescu, unul dintre controlorii reclamaţi de adolescent. Cazul a ajuns în atenţia poliţiştilor Secţiei 1, care au deschis o anchetă pentru a elucida împrejurările exacte în care s-a petrecut incidentul. „De 25 de ani nu s-a întâmplat ca un controlor să bată un călător. Vom analiza şi noi cazul, care este acum în cercetare, la Poliţie. În funcţie de ce vor stabili organele competente, vom aplica regulamentul de ordine interioară”, a declarat şeful Corpului de Control al RATC, Cornel Marin.