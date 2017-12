Şuţ prins de un poliţist în timpul liber

11:00:44 / 19 Decembrie 2013

Manipulare

Nu-l mai ridicati in slavi pe ag.de politie C.O.,deoarece,din 100 de furturi(din Constanta),Biroul condus de el, nu prinde nici macar20 de "suti".Mergeti pe str. Stefan cel Mare,vis-a-vis de sediul politiei,si in intersectie de sute de ani,isi fac veacul smecherii de tigani/rromi,care fac afaceri cu telefoane mobile,camere video,laptop-ri etc., furate. Credeti ca-i deranjeaza politia?Va spun eu,NU ,deoarece, afaceristii " arsi de soare" sunt mana-n mana cu politistii. Asa ca,las-o jos ca macane....