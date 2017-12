Sute de apeluri la Serviciul de Ambulanță Constanța

Angajații Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Constanța au avut de lucru în minivacanța de Paște și 1 Mai. Începând de vineri dimineața, 29 aprilie, și până luni dimineața, 2 mai, nu mai puțin de 886 de solicitări au avut specialiștii SAJ, potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului, dr. Claudia Tatarici. ”Numai în prima zi am avut 347 de solicitări în întreg județul, iar pentru stația centrală, plus localitățile din apropiere, au fost 168. Este o creștere cu 20%”, a spus medicul. Ca și în anii trecuți, au fost cazuri de colici abdominale, câteva de etilism acut, dar și alte solicitări medicale, asta în ciuda tuturor recomandărilor medicilor. Nu există an, în prag de Sărbători, în care medicii să nu atragă atenția asupra riscurilor la care ne expunem dacă mâncăm sau bem prea mult, mai ales dacă am postit sau dacă avem boli cronice. ”Probabil că au fost persoane care au ținut post și au mâncat prea mult și li s-a făcut rău; unii au băut mai mult decât trebuie, dar, spre deosebire de alți ani, au fost mai puține cazuri”, a adăugat dr. Tatarici, pentru ”Telegraf”. Și Serviciul de Ambulanță din București și Ilfov a avut de lucru. Au fost înregistrate 440 de cazuri de persoane care au avut nevoie de ambulanță în noaptea de Înviere, dintre care 280 au fost probleme foarte grave și grave, potrivit managerului general, dr. Alis Grasu.