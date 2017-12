Sute de constănţeni, în prima zi de preselecţii la „Românii au talent”

Preselecţiile pentru deja celebrul show de televiziune „Românii au talent” au adunat, ieri, la Constanţa, la fel cum s-a întâmplat şi în alte oraşe importante ale ţării, Craiova, Timişoara, Cluj sau Iaşi, numeroşi candidaţi împinşi de ambiţia de a se face remarcaţi. Până la lăsarea serii, nu mai puţin de 300 de constănţeni talentaţi au participat la preselecţii, în speranţa că vor reuşi să impresioneze producătorii show-ului şi să continue competiţia până în finală. Emoţiile continuă şi astăzi, întrucât o nouă serie de concurenţi va lua cu... asalt, cu siguranţă, locul de desfăşurare a preselecţiilor, Hotelul Ibis.

Spectacolele filmate, în cadrul cărora 80 de participanţi vor apărea în faţa juriului, format din Andra, Mihai Petre şi Andi Moisescu, sunt programate pentru sâmbătă şi duminică, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Popasul de la malul mării este ultima oprire a caravanei înainte de întâlnirea cu concurenţii din Capitală.

TALENTE „TRADIŢIONALE” VERSUS APTITUDINI INEDITE Organizatorii au întâmpinat, în prima zi a preselecţiilor, o mulţime de constănţeni de toate vârstele, cu aptitudini în diverse domenii şi dornici de afirmare. Fiecare dintre ei, mai bine sau mai slab pregătiţi, dar convinşi că posedă o calitate care nu face „casă bună” cu anonimatul, şi-a aşteptat rândul la... momentul care s-ar putea dovedi începutul unui drum lung în showbiz.

Este şi cazul Ioanei Cătălina Oţeleanu, în vârstă de 14 ani, elevă a Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria”, care a interpretat piesa cântăreţei Adele, „Make You Feel My Love”. „Este prima oară când particip şi mă pregătesc de foarte multă vreme. Urmez cursuri de canto cu profesoara Rodica Eftime, iar familia şi prietenii m-au încurajat să particip, pentru că m-au văzut cât de mult am muncit”, a declarat adolescenta.

Pe lângă talentele „tradiţionale”, pe care concurenţii şi le promovează cu astfel de ocazii, organizatorii întâlnesc, nu de puţine ori, situaţii neobişnuite. Astfel, în faţa lor, cu ocazia primei zile de preselecţie de la Constanţa, şi-a făcut apariţia un bărbat care a uimit prin dexteritatea şi rapiditatea de care dădea dovadă în realizarea unei sculpturi în gheaţă.

Cu ocazia spectacolelor care urmează să fie filmate în acest weekend, la Casa de Cultură, publicul constănţean va putea urmări şi „Povestea lui Harap Alb”, un show de 45 de minute deosebit de spectaculos, pus în scenă special pentru caravana „Românii au talent” de coregraful Edi Stancu.