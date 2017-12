Sute de constănţeni la deschiderea Cora Brătianu

Ieri, în zona Brătianu din Constanţa, era fierbere mare. Un sens giratoriu aproape blocat, câţiva jandarmi care străjuiau o intrare de mall şi câteva zeci de bătrâni care adăstau la umbră sugerau că ceva este pe cale să se întâmple. Şi aşa a şi fost. Ieri dimineaţă şi-a deschis porţile Centrul Comercial Cora Brătianu la Constanţa, cel de-al doilea Cora din urbea noastră. Noul centru comercial are o suprafaţă construită de 50.000 mp şi a fost ridicat în urma unei investiţii de 51 de milioane de euro. Atât la construcţia propriu-zisă, cât şi pentru exploatarea spaţiului s-au folosit soluţii tehnice care optimizează consumul de energie, iar Cora Brătianu a obţinut deja de la autorităţile române Certificatul de Eficienţă Energetică de Clasă A şi este în curs de certificare internaţională BREEAM (www. Breeam.org). Cora Brătianu include un hipermarket cu o arie de vânzare de aprox. 8.600 mp, o galerie comercială de 8.500 mp cu 50 de magazine, 670 de locuri de parcare (la subsol), 450 de locuri de parcare pe terasă şi 12.000 mp spaţii verzi, din care aproximativ 8.000 mp au fost amenajaţi pe terasă. Toate aceste spaţii ce vor găzdui clientela deja consacrată a hipermarketului au avut nevoie de o mediatizare pe măsură. O droaie de jurnalişti de prin toate colţurile Capitalei aşteptau răbdători începerea, derularea şi încheierea evenimentului de lansare a centrului comercial.

După prezentările elocvente ale filosofiei corporatiste, într-o acustică deloc de invidiat, una dintre organizatoare anunţă că, la finalul turului de prezentare, pe invitaţi îi aşteaptă „cadouaşe”. Cum? O mică forfotă se stârneşte printre jurnaliştii prezenţi, undeva între indignare şi nerăbdare situându-se remarca firească „cât suntem de balcanici. Fără peşcheş nu se poate”. Câţiva jurnalişti, care au efectuat cuminţi turul, au revenit la intrarea centrului comercial, în încercarea de a intra în posesia unor date necesare de genul „câţi metri pătraţi are spaţiul”, „la ce sumă s-a ridicat investiţia” etc., greu audibile în acustica mall-ului, însă aflate, fără îndoială, în cuprinsul unui comunicat de presă. Continuarea? Stupefiantă! „Nu mai avem cadouaşe”, spune, pe un ton politicos, una dintre organizatoare, nevinovată de altfel, căci nu dânsa se ocupa de presă. Jurnaliştii îi arată că au nevoie de foaia de hârtie care îi va răsplăti cu informaţiile necesare redactării corecte a unui articol şi nicidecum de... „cadouaşe”. Jurnaliştii pleacă mai departe, în căutarea unei alte organizatoare, pentru a elucida misterul „punguţelor cu cadouaşe”. Următoarea organizatoare are aceeaşi replică, doar că, de data aceasta, „s-au terminat punguţele” şi, amabilă, sugerează jurnaliştilor să ceară pe mail respectivul comunicat. Aceştia insistă, explicând că nu „punguţele” sunt importante, ci un biet „print” ce conţine nişte cifre şi că este inadmisibil ca la un eveniment de presă să nu existe comunicate de... presă. Penibil, dar adevărat. Organizatoarea rămâne tăcută, căci trainingul prin care fără îndoială a trecut nu a pregătit-o pentru astfel de situaţii. Singura explicaţie la care s-au putut gândi jurnaliştii, dincolo de anumite expresii ce nu pot fi redate în scris, este aceea că organizarea a avut de suferit din cauza amplitudinii evenimentului, aşteptărilor extrem de ridicate şi presiunii sutelor de constănţeni şi turişti care abia aşteptau să pătrundă în marele spaţiu comercial rezervat, până atunci, doar presei. Din declaraţiile oficialilor Cora, aşa pare să fie: „Suntem foarte fericiţi să inaugurăm astăzi Cora Brătianu, un nou centru comercial excepţional construit de Cora România. Cora Brătianu respectă noua filozofie verde implementată anul trecut de centrele noastre comerciale, iar certificatele verzi şi premiile obţinute de aceste clădiri sunt o mândrie pentru noi. Din punct de vedere comercial şi al ofertei propuse de Cora Brătianu, atât hipermarketul, cât şi galeria au fost adaptate necesităţilor clienţilor din Constanţa. Compania noastră continuă aşadar expansiunea, adaptându-se mereu realităţilor pieţei”, a declarat directorul general al Cora România, Philippe Lejeune. Şi, într-adevăr, „noua” Cora s-a adaptat extrem de bine realităţii pieţei, sutele de constănţeni care au umplut imediat spaţiul comercial dovedind că deschiderea a fost un succes. Faptul că afluxul de clienţi a continuat până spre seară demonstrează că, dincolo de curiozitatea firesc-incipientă, oamenii chiar au avut ce cumpăra.