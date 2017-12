Sute de elevi cu păduchi şi rîie

La începutul fiecărui an şcolar, reprezentanţii Autorităţii de Sănătate Publică fac controale în şcolile din judeţ pentru a constata dacă există copii cu diferite afecţiuni contagioase. Astfel, în urma triajului epidemiologic întreprins în 603 de şcoli constănţene a rezultat că numărul copiilor bolnavi a scăzut faţă de anul trecut. “Am controlat peste 100.000 de copii din 603 de şcoli. Este o îmbunătăţire faţă de anul trecut, cînd în cadrul triajului epidemiologic, erau cuprinse doar şcolile de stat, anul acesta verificînd şi şcolile particulare. Numărul de îmbolnăviri, anul trecut, a fost de 1.500, anul acesta de 1.300. Dintre cei 100.000 de elevi consultaţi, am depistat pediculoză la 308, faţă de 340 de copii înregistraţi cu păduchi anul trecut. De asemenea, dacă în 2006 am descoperit 32 de copii cu scabie, anul acesta, am găsit doar 20 de elevi, 19 în mediul rural şi unul în mediul urban”, a declarat directorul adjunct al Autorităţii de Sănătate Publică, dr. Mihaela Dinisov.

Cadrele medicale au constatat că numărul copiilor care au angine este, de asemenea, în scădere, fiind înregistrate 759 de cazuri. “Am constatat, însă, că 15 dintre copiii bolnavi prezentau angină streptococică. Este pentru prima dată cînd înregistrăm acest tip de angine. Sînt destul de periculoase deoarece, netratate, pot duce la apariţia unor afecţiuni destul de grave”, a declarat dr. Mihaela Dinisov. De asemenea, au fost depistate trei cazuri de varicelă, patru copii bolnavi de hepatită şi un caz de scarlatină. La zece zile după primul examen, s-a efectuat un alt control, numai pentru scabie şi pediculoză şi s-a constatat existenţa unui singur caz de scabie şi 63 de cazuri de pediculoză. Medicii au recomandat pentru copii repetarea tratamentului, iar acestora li se va permite revenirea la şcoală numai după ce se vor însănătoşi, în baza avizului epidemiologic eliberat de medicul de familie sau medicul şcolar.