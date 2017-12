Sute de elevi la marşul împotriva drogurilor

Sute de elevi din Constanţa au luat parte ieri la marşul antidrog organizat de Centrul de Evaluare, Prevenire şi Consiliere Antidrog Constanţa (CRPECA) sub sloganul „În faţa drogurilor nu suntem diferiţi!”. Elevii care au venit pe platoul din faţa Sălii Sporturilor, alături de profesorii lor, spun că şi-au dorit ca prin prezenţa lor să atragă atenţia tinerilor cu privire la riscurile asociate consumului de stupefiante. „Este foarte importantă această acţiune, pentru că vrem să dezbatem subiectul şi să-i informăm pe cei din jur în legătură cu pericolele consumului de droguri. Am întâlnit tineri care iau droguri şi am văzut efectele groaznice pe care acestea le au asupra lor. Erau disperaţi, ar fi făcut orice pentru următoarea doză. Drogurile îţi spală mintea şi te omoară”, a declarat Andrei I., elev la Liceul I. N. Roman, din Constanţa. „Mulţi tineri îşi găsesc un refugiu în droguri şi nu e în regulă. Unii le iau din cauza anturajului, alţii pentru că au probleme pe care nu reuşesc să le gestioneze. Trebuie să înţeleagă faptul că drogurile nu fac nimic altceva decât să îi distrugă”, a declarat Robert D., elev în cadrul Liceului „Decebal”. „Astfel de acţiuni sunt extrem de utile pentru că prin intermediul lor avem şansa de a-i face pe tineri să înţeleagă faptul că drogurile nu îi ajută în dezvoltare. Ei sunt foarte uşor de influenţat şi din acest motiv sunt foarte vulnerabili şi este vital să ştie cât de mult rău le pot face aceste substanţe”, a declarat Crina Pavlicu, profesor în cadrul Liceului Teoretic „Ovidius” Constanţa. „Marşul de azi este foarte important pentru că ne-am propus să atragem atenţia opiniei publice cu privire la efectele nocive ale consumului de droguri. Au venit aici elevi cu vârste cuprinse între zece şi 18 ani, care vor ca prin participare să-i sensibilizeze pe cei din jur în privinţa acestui subiect”, a declarat cms. şef Valentin Sandu, directorul CRPECA.