Sute de kilograme de deşeuri pe plajă şi în adîncul mării

Hîrtii, pungi, ambalaje din plastic, toate aceste deşeuri le întîlneşti la fiecare pas pe plajă. La fel de murdară este şi apa mării, la suprafaţă plutind numeroase gunoaie, iar viaţa din adîncuri este tulburată de prezenţa diverselor deşeuri aruncate la întîmplare de turişti. Pe plan mondial, 16 septembrie reprezintă Ziua internaţională de ecologizare a plajelor, care a fost celebrată pentru a treia oară şi la Constanţa. Astfel, reprezentanţii unei asociaţii ecologice non-guvernamentale împreună cu un grup de scafandri au decis să cureţe plaja şi apa mării de deşeuri, ajutînd astfel ecosistemul. "Această acţiune are loc pe toate plajele din lume. Am decis că cel mai bun loc unde putem să facem curat este în zona Casinoul-ului, deoarece cei care fac scufundări îl aleg întotdeauna, întrucît în zona aceasta se pot vedea căluţi de mare, calcani, adîncimea fiind destul de mare. Din păcate, apa este foarte murdară. Anul trecut am scos cîteva sute de kg de deşeuri - PET-uri, pungi, cutii de bere", a spus Mircea Popa, unul dintre scafandri ca au participat la acţiunea de ecologizare.

Reprezentanţii Centrului de Scafandri "Respiro" susţin că statisticile internaţionale arată că, pe plan mondial, anual se scot 42 de milioane de kg de deşeuri din apa mării şi de pe plaje. Acţiunea de ecologizare s-a desfăşurat şi în zona plajei Modern, unde membrii organizaţiei ecologice, înarmaţi cu saci din plastic, au curăţat nisipul. "Sîntem împărţiţi în echipe de cîte trei persoane, fiecare strîngînd cîte un anumit tip de deşeuri. Cele din plastic se duc în sacul pentru plastic, cele din hîrtie în cel pentru hîrtie, astfel totul fiind mai uşor de reciclat. Cred că avem prea mult gunoi pentru o ţară care vrea să se integreze în Uniunea Europeană", a spus Tudorel Ene, unul dintre membrii organizaţiei ecologice.

Şi anul acesta, din apa Mării Negre şi de pe plajă au fost adunate sute de kg de deşeuri. Ecologiştii sînt de părere că o mare parte din vina pentru starea deplorabilă a plajelor o poartă "strategia" Ministerului Mediului care a transformat plajele în ghene de gunoi. Cei care au participat la acţiunea de curăţare a plajei spun că nu au fost ajutaţi nici de cei care au concesionat plajele, nici de către reprezentanţii Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral, cărora se pare că la pasă de plaje doar în momentul în care aduc profit, iar în timpul extrasezonului nu se arată interesaţi de ceea ce se întîmplă cu ele.