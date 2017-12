Sute de kilograme de droguri confiscate de poliţişti

În primul semestru al acestui an, poliţiştii au destructurat 249 de grupări infracţionale, formate din aproximativ 2.000 de persoane, şi au confiscat peste 250 de kilograme de droguri şi aproape 25.000 de comprimate. Reprezentanţii Poliţiei Române spun că poliţiştii de la Combaterea Criminalităţii Oorganizate au organizat 776 de acţiuni operative, sub supravegherea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), dintre care 311 au fost intervenţii de amploare. În cadrul acestor acţiuni au fost făcute 2.826 de percheziţii domiciliare. De asemenea, au fost confiscate 251,99 kilograme de droguri, dintre care 84,02 kilograme de droguri de mare risc şi 167,92 kilograme de droguri de risc, precum şi 24.421 comprimate, în valoare totală de aproximativ cinci milioane de euro. Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, sub coordonarea DIICOT sau în acţiunile proprii de urmărire penală, au confiscat 962.840 de euro, 31.997 de dolari, 23,81 kilograme de aur, 1.446 de milioane de lei, bani proveniţi din operaţiuni ilicite, precum şi 174 de cărţi de credit false. Totodată, reprezentanţii Poliţiei Române spun că, dintre infracţiunile comise de membrii grupărilor, 50 la sută au fost infracţiuni cu violenţă, 30 la sută fapte de şantaj, taxă de protecţie şi cămătărie, 10 la sută au reprezentat ultraje contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice şi tot 10 la sută au fost fapte de prostituţie şi proxenetism.