Sute de lei pentru o călătorie cu RATC. Cum e posibil?

Polițiștii locali au întețit controalele în rândul celor care circulă cu mijloacele de transport în comun. Zilele trecute, structurile operative ale Poliției Locale au desfășurat activități mai ample în interesul comunității locale și acționează pentru respectarea normelor legale privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și linisții publice, circulației pe drumurile publice și fluenței traficului rutier pe străzile și bulevardele orașului, legalitatea lucrărilor de construcții , desfășurarea activităților economice, comerțul ilicit pe plaja , dar și menținerea curățeniei și protejării mediului pe raza municipiului Constanța. În data de 2 iulie, în intervalul orar 6.00 - 24.00, polișiștii locali au aplicat 247 amenzi contravenționale in valoare de 35.080 lei, majoritatea abaterilor au fost pentru încălcarea normelor legale cu privire la obligativitatea deținerii titlului de călătorie valabil pe mijloacele de transport public, iar pe locul secund situându-se opririle și staționările neregulamentare de pe bulevardele și principalele artere ale municipiului Constanta.

ABATERI ȘI ÎN ALTE DOMENII

Nici abaterile din domeniul disciplinei in construcții, protecției mediului și activității comerciale nu au lipsit, astfel, au fost aplicate 50 de sancțiuni in valoare de 28.950 lei pentru executarea de construcții fără a detine actul final de autoritate al administrației publice pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor corespunzător măsurilor prevăzute de lege, acte de comerț ilicit pe plaja, dar și in zona adiacentă pietelor agroalimentare constănțene, desfășurarea de activități comerciale fără a deține autorizație/program de funcționare, încălcarea normelor privind menținerea curățeniei in municipiul Constanta și protejarea mediului inconjurator. Cuantumul la nivel general al celor 295 sancțiuni contravenționale aplicate in data de 2 iulie a fost de 64.030 lei. Pe aceasta cale, aducem in atenția opiniei publice, totodată, că nerespectarea normelor legale care intră în sfera de competentă a Poliției Locale, poate atrage răspunderea contravenționala a persoanei fizice sau juridice cu amenzi pecuniare. Numai împreuna putem asigura un climat de siguranța și disciplina in municipiul Constanta!, precizează reprezentanții Poliției Locale Constanța.