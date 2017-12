Sute de mii de lei datorie la cărţile de muncă

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa are de recuperat suma de 280.601 lei de la agenţii economici care nu şi-au mai achitat comisioanele pentru păstrarea cărţilor de muncă la sediul instituţiei. Datoria aparţine unui număr de 626 debitori şi „datează” din 2010, până în prezent. „Este vorba despre 349 debitori activi, cu datorii în valoare de 64.539 lei şi alţi 277 aflaţi în insolvenţă, cu o sumă totală datorată în valoare de 216.062 lei”, a declarat purtătorul de cuvânt al ITM Constanţa, Florentina Vişan. Totuşi, situaţia înregistrată la ora actuală este foarte bună dacă ne gândim că, la finele anului 2010, în jur de 12.000 de angajatori erau datori ITM Constanţa. Instituţia a reuşit să recupereze circa jumătate din prejudiciu, majoritatea firmelor restante susţinând că nu au fost de rea credinţă, ci au avut doar... ghinion: au virat banii într-un cont greşit. Inspectorii de muncă speră să recupereze 80% din ce a mai rămas din sumele restante până în toamna acestui an. Dar, cum marea parte a creditorilor sunt în insolvenţă, este posibil ca ITM să fie nevoit să-şi contramandeze planurile. Deja instituţia este implicată în 200 de cazuri de procese pe Legea 85, legea falimentului, dar cu societăţi care au decis să conteste amenzile date de inspectorii de muncă pentru neregulile descoperite în urma unor acţiuni de control. Un proces cu o firmă care contestă sancţiunea aplicată de inspectorii muncii se întinde, în medie, pe un an şi jumătate, dar au existat şi cazuri în care termenul a fost cu mult prelungit. Pe lângă timp pierdut inutil în mare parte prin tribunale, ITM Constanţa pierde şi bani, un astfel de proces fiind destul de costisitor.