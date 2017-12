Sute de mii de românce, beneficiare ale Programului de screening a cancerului de col uterin

De ieri, Ministerul Sănătăţii (MS) a demarat Programul naţional de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin. Toate femeile cu vîrste cuprinse între 25 şi 64 de ani, care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin, asimptomatice sau fără antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin, vor avea posibilitatea să efectueze testarea prin metoda frotiului cervico-vaginal Babeş-Papanicolau. Reprezentanţii MS au anunţat că programul este gratuit şi se va desfăşura anual, pînă la sfîrşitul acestui an fiind estimată testarea unui număr de 200.000 de femei. Programul MS a fost elaborat în scopul prevenirii şi combaterii cancerului de col uterin şi are ca obiectiv principal reducerea incidenţei formelor invazive de boală şi a mortalităţii datorate acestora. Prin implementarea unui astfel de program, autorităţile sanitare urmăresc, în primul rînd, depistarea bolii în stadii cît mai precoce, vindecabile şi îndrumarea pacientelor cu leziuni precursoare sau incipiente pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate. De asemenea, se are în vedere creşterea gradului de informare a populaţiei, pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi utilizarea programelor de prevenţie. Nu vor intra în program femeile care prezintă absenţa iatrogenă a colului uterin sau histerectomie totală pentru afecţiuni benigne şi femeile cărora li s-a stabilit deja diagnosticul de cancer de col uterin. De asemenea, testarea se va opri şi la femeile care au împlinit vîrsta de 64 de ani, dacă la ultimele trei examene citologice Babeş-Papanicolau au avut rezultate normale. În cadrul programului au fost selectate, pînă în prezent, 2.531 cabinete medicale de asistenţă primară şi alte 351 cabinete de specialitate de obstetrică ginecologie de la nivelul ţării, perioada de contractare fiind în plină desfăşurare. La Constanţa, directorul medical al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS), dr. Mihaela Vrînceanu, a declarat că se colaborează, deocamdată, cu reprezentanţii a 14 cabinete de obstetrică ginecologie, a 399 de cabinete de medicină de familie şi a 40 de laboratoare de analize medicale, iar la nivelul judeţului sînt cu vîrstele menţionate circa 210.000 femei. Medicul şef spune că paşii urmaţi de pacientă pentru realizarea testului sînt foarte simpli. „Pacienta se prezintă la cabinetul medicului de familie pentru a primi consiliere cu privire la prevenţia bolii. Tot aici se va stabili şi dacă se poate încadra în program. De asemenea, medicul de familie va informa pacienta şi o va trimite către un cabinet medical de specialitate obstetrică-ginecologie pentru consultaţie medicală de specialitate obstetrică-ginecologie, recoltare şi fixare a materialului celular cervico-vaginal. Materialul va fi trimis către laboratoarele de analize, rezultatul testului fiind transmis înapoi la cabinetul medicului de familie pentru a fi prezentat pacientei”, explică medicul şef. Pentru serviciile realizate în cadrul acestui program, cabinetele medicale de familie, cele de specialitate obstetrică-ginecologie vor încheia contracte suplimentare cu casele de asigurări de sănătate. Dr. Vrînceanu spune că un medic de familie va primi 5 lei pentru o consiliere, iar un medic de obstetrică ginecologie 150 lei. În acest an, Programul de screening are un buget alocat de peste 54 milioane de lei, din fonduri proprii ale MS. La nivelul judeţului Constanţa, anul trecut erau depistate 120 de cazuri noi de cancer de col uterin, potrivit medicului oncolog în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Laura Mazilu.