Sute de milioane de lire sterline, în lupta împotriva obezităţii

Guvernul Marii Britanii a alocat, într-o campanie împotriva obezităţii, aproape 300 de milioane de lire sterline, în colaborare cu un grup puternic de agenţii de media şi alte companii de renume, printre care PepsiCo şi Unilever. Potrivit specialiştilor, campania constă într-un spot TV, panouri outdoor şi indoor, dar şi machete de presă, care vor milita împotriva obezităţii sub sloganul “Eat well, Move More and Live Longer” (“Mănîncă sănătos, fă mişcare mai multă, trăieşte mai mult”). Iniţiativa Guvernului britanic are alocate 75 de milioane de lire sterline pentru susţinerea campaniei în următorii trei ani, cu obiectivul de a limita incidenţa obezităţii, mai ales în rîndul copiilor. Prognoza specialiştilor, care a mobilizat Guvernul să demareze această campanie, este că, pînă în 2050, nouă copii britanici din 10 vor fi supraponderali sau obezi. Ministrul Sănătăţii din Marea Britanie, Dawn Primarolo, a declarat că programul are o mare ambiţie şi că se încearcă demararea unei adevărate revoluţii la nivelul stilului de viaţă al populaţiei la scară largă, ceva ce niciun alt Guvern nu a încercat pînă acum. “Vrem ca familiile să înţeleagă că problema obezităţii nu este problema altcuiva”, a mai spus ministrul. Reamintim că, în România, companiile Coca-Cola, Star Foods, Nestle, Burger King, Ferrero, General Milks, Mars, Kraft şi Unilever nu vor mai face publicitate pentru copiii sub 12 ani la produsele alimentare nesănătoase, după ce au semnat, la sfîrşitul anului trecut, “Codul etic pentru publicitate adresată copiilor”. De asemenea, aceste companii nu vor mai face campanii de promovare a produselor de tip fast-food în şcolile primare, în caz contrar ele putînd fi sancţionate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi de Consiliul Naţional al Audiovizualului.