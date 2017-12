Sute de milioane de oameni suferă de boli respiratorii

Forumul Internaţional al Societăţilor Respiratorii a desemnat anul 2010 ca fiind Anul plămânului, în semn de recunoaştere a faptului că sute de milioane de oameni din întreaga lume suferă, în fiecare an, de boli respiratorii cronice care, în mod normal, ar fi putut fi prevenite. Scopul acestui an al plămânului este să modifice modul în care oamenii se gândesc la plămânii lor. Medicii spun că sănătatea plămânului a fost neglijată mult timp în agenda publică. Bolile de plămâni, incluzând astmul şi Bronhopneumopatia Cronică Obstructivă (BPOC) cauzează mai mult de patru milioane de decese în fiecare an. Cancerul de plămâni, pneumonia şi BPOC sunt principalele cauze respiratorii de deces în Europa de vest, dar şi în cea centrală şi de est. În cazul BPOC, specialiştii spun că este este o afecţiune pulmonară cu prevalenţă în continuă creştere, cu impact devastator atât asupra celor afectaţi, cât şi asupra familiilor lor. „Este o afecţiune care ucide milioane de oameni la nivel mondial. Stadiile de început ale bolii sunt de cele mai multe ori nerecunoscute, deşi riscul ca o persoană să aibă BPOC poate fi determinat extrem de simpu. Testul de numeşte spirometrie, este foarte uşor de făcut, rapid şi nu este dureros. Cu cât BPOC este depistat mai devreme, cu atât tratamentele instituite în fazele de debut pot să prevină mai eficient scăderea funcţiei pulmonare”, a explicat preşedintele Societăţii Române de Pneumologie (SRP), prof. dr. Florin Mihălţan.

1.000.000 DE ROMÂNI SUFERĂ DE BPOC. În România, conform unui studiu realizat în 2008 de către specialişti ai SRP, există cel puţin un milion de cazuri de BPOC, iar accesul la serviciile medicale existente este în continuare redus. La nivelul judeţului Constanţa, potrivit coordonatorului programului de TBC, dr. Emanoil Vasiliu, circa 20% din populaţie este afectate de BPOC. În lipsa tratamentului, BPOC este o afecţiune progresivă care, pe măsură ce se agravează, modifică dramatic activităţile zilnice ale pacienţilor care ajung să întâmpine dificultăţi majore în respiraţie sau au senzaţia de sufocare atunci când urcă treptele, se plimbă sau chiar se spală sau se îmbracă dimineaţa. La nivel mondial, cel mai des întâlnit factor de risc pentru BPOC este fumatul. Tocmai din acest motiv, specialişti din ţară şi din străinătate s-au întâlnit în cadrul unui congres, organizat în staţiunea Eforie Nord, pentra a pune la punct un plan de prevenire a bolii. „BPOC a fost întotdeauna o rudă orfană. Noi suntem la început, astfel că peste 60% din formele bolii sunt depistate târziu. Se încearcă un parteneriat cu medicii de familie, deocamdată aceştia nu au nici spirometru, dar nici nu sunt formaţi, motiv pentru care ne prezentăm la toate conferinţele lor. Vrem să lucrăm în echipă”, a declarat preşedintele SRP.