Sute de milioane lei pentru Sănătatea locală

Conducerea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa a anunţat că Sănătatea locală are la dispoziţie, în acest an, circa 400 de milioane lei, potrivit filei de buget pentru anul 2009. Preşedintele/director interimar al CJAS, ec. Marinel Ciobanu, a declarat, ieri, că spitalele vor primi cea mai mare sumă, respectiv 166 milioane lei, farmaciile - 102 milioane lei, ambulanţa - 20 milioane lei, sanatoriile - 25 milioane lei etc.. Directorul interimar al CJAS a precizat că suma alocată în acest an pentru Sănătatea locală este cu puţin mai mare comparativ cu cea alocată anul trecut. Rectificările de buget vor fi salvatoare pentru bunul mers al activităţii prestatorilor de servicii medicale.