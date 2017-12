Sute de oameni la slujba de hram a Catedralei Arhiepiscopale!

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (Petru şi Paul, la catolici), sărbătoriţi ieri, sunt consideraţi doi stâlpi ai Bisericii Creştine, iar sărbătoarea lor încheie a doua perioadă importantă de post din cele patru existente de-a lungul anului, începută după Duminica Tuturor Sfinţilor. Ieri, sute de credincioşi constănţeni au participat la slujba de la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinţii Petru şi Pavel”, care şi-a sărbătorit şi hramul. Zidită între anii 1883 şi 1885, Catedrala a suferit deteriorări în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, fiind restaurată între anii 1946 şi 1950. A fost repictată în stil neobizantin, cu decoraţiuni şi motive naţionale româneşti. Mobilierul a fost executat după desenele arhitectului Ioan Mincu, la Paris, de către casa André Doré. Credincioşii s-au închinat, ieri, la moaştele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, aduse din Orientul Apropiat de preotul Dimitrie Popescu, în 1931, la moaştele sfinţilor Epictet şi Astion, descoperite la Halmyris în 2001, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, toate adăpostite de Catedrală. De la ora 8.30, Înaltpreasfinţitul (IPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a săvârşit Sfânta Liturghie, împreună cu IPS Iacob, Mitropolit de Mitilini (Grecia). După săvârşirea Sfintei Liturghii, absolvenţii Facultăţii de Teologie „Sf. Apostol Andrei”, a Universităţii „Ovidius” Constanţa, au depus jurământul de credinţă faţă de biserică şi neam în prezenţa IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a IPS Iakobos, mitropolit de Melitene, a părintelui prodecan Dănuţ Popovici şi a unui sobor de preoţi. Tot ieri, a fost şi ziua Moşilor de Sân Petru, cea în care se pomenesc morţii şi se împart colaci, mere şi colivă. Oamenii au venit încărcaţi cu merinde pentru a le sfinţi. În popor se spune că sărbătoarea marchează miezul verii agrare. „Am adus şi noi ce am putut: câţiva colaci făcuţi în casă şi şervete, să le sfinţim. Le vom împărţi apoi, în cimitir, săracilor. Sunt pentru pomenirea tatălui meu, care a murit anul trecut”, a spus o femeie de 52 de ani. Un bătrân de 83 de ani a venit să-şi sfinţească merindele pentru a le împărţi în memoria soţiei sale: „A fost soţia mea timp de 54 de ani. Am respectat-o foarte mult şi îi cinstesc mereu memoria, numai că acum am ajuns şi eu bătrân şi nu mai am putere. Coliva mi-a făcut-o fiica mea şi am mai adus şi eu câte ceva, pomană pentru săraci”. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel au fost întemniţaţi pentru că L-au mărturisit pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu şi au devenit ocrotitori ai sistemului penitenciar din România.