Sute de pacienți la urgențe în Constanța, în primele zile ale anului 2022

846 persoane au ajuns la Unitatea Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța, de vineri, 31.12.2021, ora 08.00 și până astăzi, 03.01.2022, ora 08.00.

După efectuarea investigațiilor necesare, 223 pacienți au fost spitalizați. Secțiile cu cele mai multe internări sunt: Pediatrie (64), Obstetrică-Ginecologie 1 (32) și Cardiologie (19).

In primele 24 de ore ale intervalului menționat, mai exact din data de 31.12.2021, ora 08.00 până pe 01.01.2022, ora 08.00, la Unitatea Primiri Urgențe au fost înregistrati 239 pacienți dintre care, 53 au fost internați. In prima zi a anului 2022 au avut nevoie de investigații și îngrijiri medicale alți 312 pacienți. 81 dintre aceștia au fost spitalizați.

Și ieri activitatea din UPU a fost intensă. 295 de persoane au fost preluate și investigate de către personalul medical. 79 dintre acestea au rămas internate. Printre pacienții preluați în această perioadă sunt și doi minori cu vârste cuprinse între 3 și 4 ani, care prezentau arsuri din cauza petardelor și care au fost internați pentru îngrijiri de specialitate.

Primul copil născut în anul 2022 la Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța este o fetiță (03.24 a.m). In prima zi a noului an, în maternitatea SCJU Constanța, s-au născut 7 bebeluși (4 fete si 3 baieti).