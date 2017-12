Sute de site-uri verificate de polițiști! 18 dintre ele au fost scoase din afaceri!

Polițiștii au făcut curățenie în spațiul virtual, pentru a-i scoate din afaceri pe deținătorii de site-uri care își păcălesc clienții, ocolesc plata taxelor la buget sau vând produse contrafăcute! Statisticile date publicității de Poliția Română arată că, în primele opt luni ale acestui an, oamenii legii au acționat în baza planului "In Our Sites 2016", în cadrul căruia, împreună cu celelalte instituţii ale statului cu atribuţii în domeniu, au desfăşurat activităţi pentru combaterea infracţiunilor de natură economico-financiară comise prin intermediul mijloacelor informatice. În urma operațiunilor, polițiștii au întocmit 315 dosare penale, sub lupa lor ajungând nu mai puțin de 181 de pagini web. "Dintre aceste spețe, 210 au fost întocmite pentru infracţiuni la regimul drepturilor de proprietate intelectuală, 83 pentru înşelăciuni, 56 pentru evaziune fiscală, restul fiind alte fapte. În dosarele penale instrumentate, sunt cercetate 178 de persoane, au fost indisponibilizate 11 site-uri web şi mărfuri în valoare totală de aproximativ 2 milioane lei. În plus, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 3,3 milioane de lei", se arată într-un comunicat de presă dat publicității de Poliția Română. De asemenea, în 28 de dosare cercetările au fost finalizate cu propuneri de trimitere în judecată a persoanelor cercetate.

Una dintre cele mai importante operațiuni derulate de anchetatori a avut loc pe data de 14 iunie, atunci când ofițerii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat patru percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală, punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu una înregistrată, falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse şi comercializare de produse alterate. În urma descinderilor, poliţiştii au ridicat 7.000 de cutii cu capsule, tablete, fiole şi soluţii injectabile, reprezentând medicamente şi produse anabolizante contrafăcute, cu o valoare de piaţă estimată la 250.000 de euro. De asemenea, a fost ridicată în numerar suma totală de 300.000 de euro.