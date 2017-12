Sute de tiruri la coadă, la intrarea în Port

Agitaţie, nervozitate maximă şi disperare! Aşa se poate descrie atmosfera de marţi noapte din Dana 7 a Portului Agigea. Peste 200 de tiruri încărcate, majoritatea cu cereale, aşteptau, la o coadă întinsă pe mai bine de trei kilometri, să intre în Port. „Stau de aproape trei ore aici. Vin de la Feteşti. Mai am ceva combustibil, sper să-mi ajungă”, a declarat un şofer de tir aflat, în momentul acela, abia pe la jumătatea cozii. Un alt şofer, care doar ce venise de o oră, a declarat că de vină sunt noile măsuri luate de conducerea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (CNAPMC), care „nu ştie să se organizeze, că aşa e în România”. Un alt domn la fel de supărat ca şi colegii săi a afirmat că vine în Dana 7 de mai bine de o lună şi se confruntă, de fiecare dată, cu aceeaşi problemă: stă ore întregi la coadă şi spune că de vină ar fi cartelele pe care trebuie să le cumpere la poarta de intrare. Gardianul care păzea intrarea are însă altă părere: de vină sunt restricţiile de circulaţie impuse de canicula de săptămâna trecută. „Nu s-a mai circulat de la 8.00 la 20.00, iar acum se înghesuie toţi”, a opinat acesta. Directorul Securităţii Portuare din cadrul CNAPMC, Ambroziu Duma, a declarat că este absolut normal ca cei care intră în Port cu marfă să plătească. „Acele cartele pe care le primesc au înscrise ziua şi ora de intrare pentru a fi contorizaţi. Banii plătiţi sunt valabili 24 de ore, timp în care pot intra şi ieşi din Port de câte ori doresc. La ieşirea definitivă predau acea cartelă şi, dacă au depăşit cele 24 de ore, plătesc diferenţa”, a explicat Ambroziu Duma. În plus, trebuie să existe o evidenţă a celor care intră în Port pentru că au fost situaţii în care şoferii şi-au abandonat zile la rând tirurile în Port. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al CNAMPC, Monica Velicu, a declarat că aglomeraţie la intrările în Port a fost mereu numai că, înainte, cozile erau la Porta 5, iar circulaţia pe bulevardul 1 Mai era, aproape în fiecare seară, paralizată din cauza numărului mare de tiruri. „Aveam mereu reclamaţii de la oameni că traficul este blocat aşa că, pentru tiruri, Poarta 5 s-a închis şi accesul lor în Port se face acum pe la Poarta 7. Acolo s-au făcut investiţii special pentru această activitate, s-a creat şi o platformă pentru staţionarea tirurilor”, a precizat aceasta. În plus, susţine purtătorul de cuvânt, sunt perioade extrem de aglomerate, mai ales că traficul de mărfuri în Portul Constanţa a crescut, în primele cinci luni ale anului, cu 15%.