Sute de tone de gunoaie rămase în sarcina autorităţilor locale după 1 mai

Zeci tone de gunoaie au rămas în pădurile şi rezervaţiile naturale din judeţul Constanţa, precum şi în staţiunile de pe litoral, în urma miilor de persoane care şi-au petrecut la iarbă verde sau pe plajă minivacanţa de 1 mai. După ce petrecăreţii au plecat acasă, sarcina cea mai grea, adică igienizarea domeniului public, a revenit primăriilor, care au termen, pînă la sfîrşitul acestei săptămîni, să strîngă mormanele de PET-uri, pungi de plastic şi resturi alimentare lăsate pe domeniul public. “Din nefericire, Vama Veche a devenit locul de întîlnire al turiştilor fără bani, care vin aici pentru a consuma alcool în exces şi pentru a face demonstraţii de teribilism. După 1 mai, în urma lor au rămas cîteva tone de gunoaie pe care lucrătorii Primăriei Limanu au fost nevoiţi să le strîngă singuri, cu toate că am încheiat un parteneriat în acest scop cu Direcţia Apelor Dobrogea Litoral şi cu ONG-ul Salvaţi Vama Veche”, a declarat primarul comunei Limanu, Nicolae Iustin Urdea. La rîndul său, primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, a declarat că echipele de lucru ale primăriei au demarat acţiunea de salubrizare a domeniului public încă din seara de 1 mai şi că ridicarea gunoiului a continuat ieri. “Pentru că anticipam numărul mare de turişti care urma să vină la Eforie, am salubrizat domeniul public şi înainte de mini-vacanţa de 1 mai, iar marţi am reluat această operaţiune. În plus, lucrătorii de la întreţinere au fost pe teren şi au distribuit saci menajeri turiştilor care au ieşit la iarbă verde. Din fericire, această iniţiativă a avut ecou şi cantitatea de gunoi lăsată pe domeniul public în acest an a scăzut faţă de cea pe care am ridicat-o în anii trecuţi”, a spus Brăiloiu.

Salubrizarea staţiunii Mamaia s-a făcut şi pe timpul nopţii

Echipele de lucru ale Direcţiei Gospodărire Comunală a Primăriei Constanţa, în colaborare cu lucrătorii SC Polaris M Holding SRL, au ridicat din staţiunea Mamaia, după 1 mai, aprox. 700 de tone de gunoi lăsat în urmă de turişti, în special pe malul lacului Siutghiol. “Am acţionat în permanenţă cu 30 de lucrători care au ridicat gunoiul chiar şi pe timpul nopţii. În aceste condiţii, am reuşit să salubrizăm întreaga staţiune la numai cîteva ore după plecarea ultimilor turişti. Valoarea lucrărilor de salubrizare s-a ridicat, numai pentru această perioadă, la peste un milliard de lei. Întreaga operaţiune s-a desfăşurat într-un timp foarte scurt datorită faptului că lucrăm de foarte mulţi ani cu aceiaşi oameni cu care ne-am sudat într-o echipă”, a declarat directorul Direcţiei, Dorina Tolea. Primarul oraşului Basarabi, Nicolae Crivineanu, a spus că, deşi igienizarea pădurii Fîntîniţa cade în sarcina ocolului silvic, operaţiunea fost executată numai de către echipele de lucru ale primăriei: “Am demarat acţiunile de salubrizare în pădurea Fîntîniţa, după 1 mai, pentru că ne dorim să fie curat, chiar dacă această sarcină nu ne revine nouă”. “În prealabil, am amplasat în apropierea pădurii mai multe pubele în care turiştii să depoziteze gunoiul, dar, din păcate, acestea au fost incendiate de către persoane necunoscute. Recondiţionarea pubelelor ne va costa foarte mult”, a adăugat Crivineanu. El a mai spus că va face apel la elevii liceului din oraş pentru ca, pe bază de voluntariat, să colaboreze, în perioada imediat următoare, cu echipele primăriei în vederea salubrizării pădurii. “Ne dorim ca în acest fel să îi educăm pe tineri să protejeze natura. Le vom pune la dispoziţie echipamente de protecţie şi sînt convins că această iniţiativă va avea succes”, a spus primarul din Basarabi.