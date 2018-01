Sute de turişti englezi, în Portul Constanţa

Nava maritimă de pasageri „The Calypso”, sub pavilion Grecia, a acostat, ieri dimineaţă, în terminalul de pasageri al Portului Constanţa. Pasagerul de lux are la bord 445 de turişti, majoritatea englezi. Potrivit agentului navei, Constantin Şoimu, „The Calypso” este dotată cu cinci baruri, discotecă, loc de joacă pentru copii, piscină, cazino, centru de fitness, saună şi masaj, magazine, centru medical şi salon de înfrumuseţare. Nava grecească are o lungime de 135 metri şi opt punţi pentru pasageri. „Nava de croazieră a staţionat în Portul Constanţa aprox. zece ore, timp în care turiştii au vizitat zona istorică şi centrul oraşului Constanţa”, a declarat Şoimu. Pasagerul face croaziere în Marea Neagră, pe ruta Pireu, Istanbul, Constanţa, Odessa, Sevastopol, Yalta, Varna şi Dikili. Constantin Şoimu a precizat că, pe durata sezonului de croaziere, pînă în luna septembrie, aceasta va reveni lunar în Portul Constanţa.