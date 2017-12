SUV de 115.000 euro, vândut la Salonul Auto Maritimo

A doua ediţie a Salonului Auto Maritimo a fost un real succes. Maşinile de lux şi cele de epocă au făcut deliciul celor care au venit în parcarea centrului comercial Maritimo, iar weekend-ul a fost unul bun şi pentru business. „Unii dealeri au reuşit să vândă maşini sau să ajungă într-o fază avansată a discuţiilor cu clienţii. Pe termen mediu şi lung, evenimentul va genera cu siguranţă un plus în piaţa auto”, spune directorul de marketing al Maritimo, Marius Rusescu. Ce-au făcut dealerii? Ei bine, de la un brand la altul, lucrurile arată altfel. Pe segmentul premium, spre exemplu, criza nu s-a simţit atât de tare, 2012 marcând un vârf al vânzărilor. În 2013, activitatea a încetinit uşor, cu circa 10%, spune directorul de vânzări Range Rover şi Jaguar din cadrul Exclusiv Auto Constanţa, Gabriela Zucu: „A fost un bun eveniment de imagine. Nu ne aşteptam să vină cineva şi să cumpere un SUV cu bani cash, pentru că o astfel de decizie se ia în timp, în cel puţin trei luni. Am avut însă cinci-şase discuţii, care se vor transforma cu siguranţă în vânzări, pentru trei modele Range Rover şi două Jaguar. Cel mai scump este „the Range Rover”, ediţia specială aniversară, cu un preţ de listă de 115.000 euro, fără TVA”. De altfel, şi „ambasadorul” Rover, vedeta ProMotor Roxana Ciuhulescu, a fost la Constanţa. Noul Jaguar F-Type, adus în premieră la Constanţa, a fost, fără doar şi poate, atracţia standului, dar nu reprezintă o prioritate la vânzare, dealerul având un target de un vehicul pe an. Noul Range Rover Sport, abia lansat oficial la Bucureşti, va ajunge în showroom-ul din Constanţa după 15 august. Şi cei de la Rădăcini Motors au avut un weekend plin, în care cap de afiş a fost noul mini urban Opel Adam. „Şi restul maşinilor au fost atractive. Am avut multe sesiuni de test drive cu Chevrolet Trax, discounturi speciale, pe care le vom menţine şi în zilele următoare, ba chiar am vândut un Opel Corsa şi două modele Citroen, C-Elysee şi C1. Foarte multe persoane s-au înscris la test drive cu Opel Adam şi sperăm să batem palma cu unele dintre ele”, spune reprezentantul Rădăcini Motors Constanţa, Anca Zamfir. Potrivit organizatorilor, ne putem aştepta cu siguranţă la o ediţie cu numărul 3 a Salonului Auto Maritimo în vara lui 2014.

CÂTE PATRU ROŢI PENTRU DOUĂ FETE Standul Exclusiv Auto a avut ca invitate, ieri după-amiază, două vedete de televiziune care sunt şi imaginile unor modele Land Rover. Este vorba despre cea mai înaltă şoferiţă din România, Roxana Ciuhulescu, cea care, nu întâmplător, este imaginea spaţiosului Land Rover Discovery 4, şi simpatica prezentatoare Iulia Vântur, imaginea Land Rover Freelander 2. Cele două au făcut poze cu cei curioşi şi au oferit informaţii publicului despre modelele pe care le reprezintă.

ROXANA CIUHULESCU DEVINE INSTRUCTOR DE PILOTAJ Roxana Ciuhulescu a declarat pentru „Telegraf” că se pregăteşte intens să devină instructor, nu de şcoală auto, ci de pilotaj. „Multe autoturisme sunt incomode pentru mine din cauza... înălţimii, însă nu mă plâng. Lucrez în acest domeniu de 13 ani şi pot spune că, aşa cum bărbaţii sunt cei mai buni bucătari, există şi femei excepţionale ca şoferi. Femeile sunt mai prudente, însă nu-i atac pe şoferii bărbaţi. Şoferiţele vor fi mereu discriminate, însă nu e un motiv să plângă în batistă. Trebuie să aibă încredere în ele şi să fie responsabile. Pe mine m-au călcat în picioare când am început să prezint „Pro-Motor“, însă astăzi sunt puţini cei care se oferă să-mi dea lecţii despre maşini. Acum trei zile m-am întors din Italia, de la una dintre cele mai populare şcoli de pilotaj din Europa, cea de la Misano. Acolo mă voi întoarce pentru cursuri, ca să devin instructor de pilotaj”, a spus Roxana Ciuhulescu.

CU VÂNTUR ÎN DECAPOTABILĂ Cele două vedete s-au urcat la volanul noului model Jaguar F-Type, Roxana la volan şi Iulia în dreapta. Acestea au fost plăcut impresionate de dotările „felinei", însă Iulia le-a vorbit celor prezenţi despre maşina a cărei imagine o reprezintă, Land Rover Freelander 2. „Mă reprezintă această maşină pentru că sunt o femeie puternică, dinamică. E o maşină inteligentă şi cu stil, mai ales atâta timp cât te mişti cu eleganţă în trafic. E o maşină feminină, de ce nu?!“, a mărturisit Iulia Vântur. Frumoasa prezentatoare este o împătimită a volanului şi recunoaşte că are un stil mai... original de a conduce. „Roxana râdea mai devreme, când eram în trafic, de faptul că îmi retuşam machiajul în timp ce conduceam... cu genunchiul. Îmi place la nebunie să conduc şi, atâta timp cât îţi place ceva, îl faci bine. Îmi plac maşinile mari, deşi am început cu o Dacie break“, a mărturisit Iulia Vântur.