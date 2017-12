Sven Goran Eriksson înfruntă Portugalia

Întâlnirea dintre Coasta de Fildeş şi Portugalia nu are nicio favorită certă, ambele formaţii având şanse egale de a-şi apropia cele trei puncte şi implicit o poziţie favorabilă pentru calificarea în optimile de finală. Chiar dacă se află doar la a doua prezenţă la un turneu final, experienţa din 2006, din Germania, poate ajuta Coasta de Fildeş să aibă în Africa de Sud un parcurs mult mai bun şi, de ce nu, să facă pasul între cele mai bune 16 echipe. Marea problemă pentru acest meci îl constituie Didier Drogba, atacantul lui Chelsea fiind indisponibil, după ce s-a accidentat într-o partidă de verificare dinaintea turneului. Selecţionerul Sven Goran Eriksson este un tehnician cu rezultate notabile la majoritatea echipelor de club la care a activat, dar la naţionalele Angliei şi Mexicului nu a avut deloc performanţele aşteptate. De partea cealaltă, deşi este una dintre formaţiile care are mereu în componenţă jucători de mare valoare, Portugalia se află doar la a cincea prezenţă la un turneu final, după Anglia 1966, Mexic 1986, Coreea de Sud şi Japonia 2002 şi Germania 2006. Dacă, la capitolul plusuri, Portugalia are numeroase individualităţi ce pot decide oricând un meci, problemele apar în privinţa atacantului de careu şi a fundaşului stânga. Cuplul fundaşilor centrali este unul destul de sigur, Ricardo Carvalho - Bruno Alves fiind unul care a oferit siguranţa dorită. Un meci în care echipa care va pierde îşi va diminua considerabil şansele de calificare, fiind greu de crezut că vor putea fi recuperate punctele în disputa cu Brazilia.

Formaţiile probabile - Coasta de Fildeş (antrenor Sven Goran Eriksson): Boubacar Barry - Eboue, K. Toure, Tiene, Guy Demel - Gosso, Zokora, Yaya Tore, Gervinho - Kalou, Dindane (Drogba); Portugalia (antrenor Carlos Queiroz): Eduardo - Paolo Ferreira, Bruno Alves, Ricardo Carvalho, Fabio Coentrao - Pedro Mendes, Tiago, Deco - Cristiano Ronaldo, Liedson, Simao. Arbitri: Jorge Larrionda - Pablo Fandino şi Mauricio Espinosa, rezervă: Martin Vazquez (toţi din Uruguay).