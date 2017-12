Swedish House Mafia, în România

Trupa Swedish House Mafia ar putea susţine un concert la Bucureşti, pe 14 decembrie, conform unui zvon care circulă, de ieri, pe site-urile muzicale autohtone. Evenimentul face parte din cadrul „One Last Tour”, ultimul turneu al grupului celor trei DJ şi producători, Axwell, Steve Angello şi Sebastian Ingrosso, care au anunţat că vor înceta activitatea muzicală.

Pe site-ul oficial al trupei, evenimentul nu este listat, deocamdată, la secţiunea de concerte. Pe 13 decembrie, suedezii vor concerta în Amsterdam, iar pe 15 decembrie, la Moscova, astfel că un show la Bucureşti nu este deloc exclus.

Cei de la Swedish House Mafia au anunţat, încă din vară, că albumul lor de adio, „Until Now”, se va lansa la sfârşitul acestei luni. Albumul include piese clasice precum „Antidote”, dar şi single-uri noi precum „Don\'t You Worry Child” şi remix-uri ale trupelor Coldplay, Florence and the Machine sau Pendulum.