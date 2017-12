Sylvester Stallone are datorii în Brazilia

Actorul american Sylvester Stallone are datorii de peste două milioane de dolari în Brazilia, unde a filmat cel mai recent lungmetraj al său, „The Expendables / Eroi de sacrificiu””. Informaţia a fost titrată de săptămânalul brazilian „Veja”, care menţionează că producătorii filmului, turnat în principal în Rio de Janeiro sub bagheta lui Sylvester Stallone, datorează peste două milioane de dolari companiei braziliene O2, specializată în prestări de servicii - montarea instalaţiilor de lumini pe platourile de filmare, asigurarea serviciilor de pază, transport şi curierat etc. Cu un buget de producţie de 63 de milioane de dolari, „The Expendables / Eroi de sacrificiu” este considerat filmul cu cel mai mare buget turnat vreodată în Brazilia.

Filmul prezintă aventurile unei bande de mercenari care primesc misiunea de a înlătura de la putere un dictator sud-american. Pentru a asigura succesul acestui film de acţiune, Sylvester Stallone, care deţine un rol în această peliculă, a mizat pe o distribuţie de invidiat, din care fac parte „Stone Cold” Steve Austin, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jet Li, Jason Statham şi Dolph Lundgren. Premiera filmului, care va fi lansat oficial pe marile ecrane la jumătatea lunii august, va avea loc joia viitoare, la Los Angeles. Lungmetrajul va avea premiera în cinematografele din România pe 13 august.