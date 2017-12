Sylvester Stallone, în variantă animată

Un serial animat online, intitulat ”Soul Survivor”, în care personajul principal ar putea fi interpretat de Sylvester Stallone, se află în pregătire la Hollywood şi va fi produs de compania Lionsgate, care a produs deja trei seriale difuzate pe Internet, drama canadiană ”Endgame”, difuzată de Hulu Plus, ”Orange is the New Black”, difuzat de Netflix şi ”Bite Me!”, difuzat de Machinima. Acest proiect, care descrie viaţa ultimului mercenar de pe planetă, nu şi-a găsit deocamdată o platformă online care să îl difuzeze. Compania Lionsgate a produs şi unul dintre cele mai recente filme de cinema în care a jucat Sylvester Stallone, lungmetrajul de acţiune ”The Expendables” şi a anunţat că va produce şi continuarea acestei pelicule.

Actorul, regizorul, scenaristul şi producătorul de film Sylvester Stallone a devenit cunoscut cu roluri în filme de acţiune, precum cele din seriile ”Rocky” şi ”Rambo”. În anii \'80, Sly, aşa cum este numit în presă, a fost unul dintre cei mai bine plătiţi actori de la Hollywood.