Sylvester Stallone promovează un brand de vodkă

Sylvester Stallone, un inamic de temut al oponenţilor ruşi în filme precum “Rambo” sau “Rocky”, va promova brandul rusesc de vodkă Synergy, valoarea contractului semnat de actor fiind de un milion de dolari. Reprezentanţii brandului rusesc de vodkă Synergy au declarat că au semnat un contract pe un an cu Stallone. Actorul va apărea în spoturile TV şi execuţiile print din cadrul campaniei pentru brandul de vodkă Synergy, care va fi lansată pe 1 septembrie. Sylvester Stallone, care a interpretat rolul lui John Rambo, protagonistul care ucidea zeci de oponenţi ruşi în Afganistan şi care l-a umilit pe boxerul sovietic Ivan Drago, va promova produsul prin sloganul “There is a bit of Russian in all of us/ În fiecare dintre noi există ceva rusesc”. “Conceptul campaniei publicitare se bazează pe faptul că actorul are origini ruseşti”, au declarat reprezentanţii companiei Synergy, făcînd referire la străbunica actorului, Rosa Rabinovich, născută în oraşul ucrainean Odessa. Filmele din seria Rambo şi Rocky au fost interzise în Uniunea Sovietică, dar erau valorizate pe piaţa neagră din URSS.