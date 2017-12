Sylvester Stallone renunţă la actorie pentru regie

Actorul american a ajuns se pare la concluzia că vîrsta îşi spune cuvîntul, chiar şi în cazul lui, obişnuit cu durităţile de pe marele ecran! Din păcate, în afara rolurilor de dur, Sly nu prea mai are alte oferte, aşa că o schimbare a poziţiei sale faţă de camera de filmat ar fi bine venită. Sylvester Stallone a spus că nu va mai juca în filme, după pelicula "Rambo 4: In The Serpent's Eye", care va apărea în cinematografe în 2008 şi că îşi va continua cariera la Hollywood numai ca regizor.

Sylvester Stallone a dezvăluit că nu vrea să mai joace în filme după "Rambo 4: In The Serpent's Eye", ale cărui filmări vor începe anul viitor. "După filmul acesta, mă văd în viitor ca regizor", a spus Stallone. "Am fost nemulţumit de ultimele mele filme, dar şi de cîteva din trecut", a adăugat actorul. Actorul joacă rolul principal, dar şi regizează a patra serie din "Rambo", în care veteranul războiului din Vietnam John Rambo va salva nişte misionari. În decembrie, în cinematografe va apărea şi "Rocky Balboa", al şaselea film din seria "Rocky".

În anii '70 şi '80, Sylvester Stallone a devenit cunoscut prin personajele Rocky şi Rambo, interpretate în filme care au avut succese importante de public, dar pentru care actorul a primit mai multe premii Zmeura de Aur. Stallone a scris scenariul de la primul film "Rocky" şi a scris şi regizat următoarele trei filme din serie.

Pe lânga cele sase filme cu Rocky si cele patru cu Rambo, Stallone a mai jucat în "Cobra", "Demolatorul", "Specialistul", "Asasini" sau "Daylight- Panica în tunel". El a regizat si musicalul "Staying Alive" din 1983, cu John Travolta în rolul principal.