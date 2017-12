Sylvia a încins atmosfera la... bal

Frumoasa cântăreaţă Sylvia, proaspăt căsătorită săptămâna trecută, a fost prezentă, sâmbătă noapte, în clubul constănţean Cafe del Mar, unde a cântat la balul bobocilor din liceele „Telecom” şi „Vasile Pârvan”. Solista a venit la concert însoţită de nelipsitul coleg de la pupitru, DJ Rynno, dar şi de două dansatoare extrem de sexy. Cu noul ei look - părul roşcat deschis, cu breton - , în rochie de prinţesă, pentru a respecta tematica de Halloween, ea a atras numeroase priviri şi aprecieri ale adolescenţilor, atât băieţi, cât şi fete.

Sylvia a făcut show interpretând hit-urile realizate de DJ Rynno, dar şi cover-uri mixate de acesta şi a mărturisit că s-a simţit excelent la Constanţa, printre liceeni. „În seara aceasta, pot spune că am venit costumată într-un fel de... prinţesă. E o rochie pe care am găsit-o „abandonată” prin garderobă. Anul trecut, am fost un fel de drăcuşor, dar acum m-am cuminţit”, a spus frumoasa solistă. Aceasta a continuat: „M-am simţit foarte bine în seara aceasta, mie îmi plac foarte mult balurile de boboci şi îmi aduc aminte că atunci când eram adolescentă şi se trecea la ora de iarnă, mă bucuram că puteam să mă distrez cu o oră în plus, ca şi tinerii din seara aceasta”, a declarat Sylvia, după concert.