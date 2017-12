Sylvia e mândră de noul partener

Viaţa personală a cântăreţei Silvia Sîrbu s-a schimbat radical în ultimul an, după divorţul de solistul trupei Alb Negru, Andrei Ştefănescu, iar roşcata şi-a găsit un iubit pe placul ei. Vedeta susţine că are o relaţie amoroasă deosebită cu actualul ei partener, Dragoş Udeanu, şi este cât se poate de „modestă”. „Sunt mai sexy ca niciodată. Îmi place noul iubit, mă slăbeşte. Sunt mai slabă, mai mişto. Avem deja opt luni de relaţie şi pot spune că am lăsat lucrurile să evolueze firesc. Ne mai ciondănim, pentru că suntem amândoi caractere tari, însă este mai bine să te cerţi uneori decât să ai o relaţie monotonă”, a declarat cântăreaţa. Sylvia s-a despărţit de solistul Andrei Ştefănescu în luna aprilie a anului trecut, după ce artista l-ar fi înşelat cu un model masculin alături de care a participat la filmările videoclipului „Feel in Love”.

(C. S.)