Sylvia promovează frumuseţea naturală

Senzuala interpretă Sylvia se numără printre puţinele vedete autohtone care promovează frumuseţea naturală. Artista a declarat că nu vrea să se ascundă în spatele unui machiaj şi drept urmare, a început o campanie pe pagina ei de Facebook, unde va posta fotografii dimineaţa, imediat după ce se trezeşte, dar şi seara, înainte de culcare.

„Sunt o femeie care se simte bine în pielea ei. Fiecare rid are o poveste şi fiecare imperfecţiune are farmecul ei. Nu are rost să mă ascund în spatele unui strat de fond de ten pentru a demonstra cât sunt de frumoasă”, a mărturisit interpreta.

Cântăreaţa a mai spus că nu se simte atrasă de ideea de chirurgie estetică şi că nu ar apela niciodată la aşa ceva. „Nu aş recurge nici măcar la injecţii cu botox. Andrei (n.r. soţul artistei) mă place aşa cum sunt şi nu este nevoie să fac sacrificii pentru a-l impresiona”, a mai dezvăluit Sylvia.