Szabolcs Szalai, la CVM Tomis

Începând de ieri, Club Volei Municipal Tomis Constanţa a cooptat în lot încă un jucător, maghiarul Szabolcs Szalai, care joacă pe postul de extremă. Postul rămăsese acoperit de numai trei jucători, Voinea, Van Lankvelt şi Didorciuc, după plecarea de la campioana României a brazilianului Renato Parreira. Szabolcs Szalai s-a născut pe 14 mai 1982, la Kunhegyesz, şi a evoluat în carieră la echipele Szolnok (1996-2000), Nyiregyhaza (2000-2003), Vegyesz Kazincbarcika (2003-2007), VK Opava (Cehia) şi SKA Riga (Letonia), în sezonul 2007-2008, Moerser SC (Germania, 2008-2009) şi Tokat Belediyesi Plevnespor (Turcia, 2009), plecând de la ultima formaţie pentru că turcii nu au mai putut să-l plătească. A jucat pentru echipa naţională a Ungariei între 2004 şi 2008, apoi „au schimbat generaţia şi au convocat mai mulţi tineri. Asta e politica naţionalei şi nu o comentez”. Szalai are 2,02 m înălţime şi a fost titular la echipa Tokat, jucând ultimul meci în campionatul Turciei pe 21 noiembrie. „După ce au apărut problemele cu banii la Tokat, managerul meu mi-a oferit această oportunitate, de a juca la Constanţa, şi am acceptat. Am mai fost aici în urmă cu cinci ani, pe când jucam la Vegyesz. Acum nu ştiu prea multe despre echipă. Ştiu că este campioana României, joacă în Cupa CEV şi are jucători de calitate şi cred că este suficient pentru moment. Sper să mă acomodez repede, să-mi cunosc coechipierii şi să joc cât mai bine, astfel încât să îndeplinim obiectivele clubului”, a declarat Szalai, care poate juca în acest an doar în Cupele Europene pentru CVM Tomis, iar în campionat din luna ianuarie. „Szalai este bun la serviciu şi atacă bine mingile înalte. Apreciez eforturile conducerii clubului, ale preşedintelui Sorin Strutinsky, de a întări echipa înaintea meciurilor din Cupele Europene”, a spus antrenorul principal al Tomisului, Stelio De Rocco.

Miercuri, 2 decembrie, de la ora 20.15, CVM Tomis va întâlni, în Sala Sporturilor, în manşa tur a 16-imilor de finală din Cupa CEV, formaţia franceză Montpellier. Până atunci, sâmbătă, de la ora 17.00, tot la Constanţa, voleibaliştii Tomisului primesc vizita echipei SCM U. Craiova, într-un meci din etapa a 8-a a Diviziei A1.