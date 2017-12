T&L ţine steagul sus pentru Constanţa la Eurovision

Finala Naţională a Eurovisionului, care va avea loc sâmbătă seară, începând cu ora 21.00 şi care va fi transmisă în direct de TVR, strânge la linia de start a competiţiei cele 15 piese calificate în această ultimă etapă a Selecţiei Naţionale. Singurii artişti constănţeni care participă la Finala Naţională sunt Larisa Ciortan şi Gabriel Uche, membrii formaţiei T&L. Aceştia s-au calificat în finală datorită unei conjuncturi favorabile, la care nici ei nu mai sperau.

La solicitarea Fundaţiei Phoenix, manageriată de Paul Nancă şi cu acordul preşedintelui juriului preselecţiei Eurovision 2012, solista Bianca Purcărea va interpreta, în Finala Naţională de pe 10 martie, doar melodia „Don\'t Say Sorry!”. Piesa „Twilight”, care s-a calificat tot cu vocea Biancăi Purcărea, va fi interpretată de T&L, nume aflat pe lista recomandărilor TVR. Vestea a venit ca o surpriză uriaşă pentru Larisa şi Gabriel, cei doi tineri studenţi din Constanţa, în vârstă de 25 de ani, fiind entuziasmaţi şi încrezători în propriile şanse la Eurovision.

SURPRIZĂ GENERATOARE DE MARI SPERANŢE Aflată în plină febră a pregătirilor pentru reprezentaţia de sâmbătă seară, Larisa Ciortan se arată extrem de încântată de această şansă şi promite constănţenilor că o să dea tot ce are mai bun alături de colegul său de trupă, în această finală. „Suntem în Bucureşti şi ne pregătim intens! A fost o surpriză uriaşă faptul că ni s-a propus să preluăm o piesă deja calificată în finala naţională, deşi nu mai credeam că vom participa, după ce piesele noastre nu s-au calificat mai departe… Ni s-a oferit, practic, încă o şansă. Vineri, am interpretat piesa „Twilight” pentru prima dată şi am înregistrat-o în aceeaşi zi. Nu a fost tocmai uşor, pentru că era o piesă destinată unui singur solist. Sunt convinsă că Bianca are încredere în noi şi nu regretă faptul că ne-a încredinţat această piesă. Avem, bineînţeles, emoţii, însă nu foarte mari, pentru că ne-am pregătit psihic din timp pentru acest pas. Având în vedere că suntem la Eurovision, consider un avantaj faptul că vom cânta în limba engleză. Ultimele repetiţii vor fi sâmbătă, înainte de concurs şi sper să reuşim să-i bucurăm pe constănţenii care au aşteptări mari de la noi şi nu numai”, a declarat, ieri, în exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”, solista Larisa Ciortan.