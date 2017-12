Tabăra anti-Brexit, infectată cu „scenarită“

O, Doamne! Lira sterlină a urcat luni cu 0,2% (zero virgulă doi!!!) în raport cu dolarul, marcând primul câștig din ultimele... ultimele TREI (3!!!) zile, după ce ministrul de Finanțe din UK, pe numele său George Osborbe, a vorbit despre posibilitatea scăderii impozitului pe profit. Lira a scăzut, după votul Brexit, făcându-le viața ușoară celor aflați în căutare de titluri penibile, precum „Drama Brexit - lira se prăbușește!“. Desigur, ce nu știu mulți este că, în zilele dinaintea votului Brexit, piața de capital fusese manipulată cu drag și spor de tabăra pro-UE, iar lira se apreciase substanțial. Ce vedem acum este pur și simplu echilibrul universal în acțiune. Ajungem de unde am plecat. După cum au spus puținii analiști economici cu capul pe umeri, în șapte zile, cel mult 14, piața financiară se va reajusta. Dar asta nu-i oprește pe debili să bată câmpii. Guvernatorul băncii centrale a Franței (și membru în Consiliul Băncii Centrale Europene), Francois Villeroy de Galhau, trage semnale de alarmă complet aiurea - „Riscuri de recesiune în UK, plus inflație“. Inflația e acum la 0,3%, deci clar se aleg praful și pulberea din Marea Britanie. Și recesiunea... Nu te joci cu recesiunea, domnule, comentează analistul Florin Cîțu - „Aș ignora mesajul, dar vine de la Villeroy, o sursă „credibilă“. Da, de la BCE, care ratează ținta de inflație de șase ani încoace. Ce să mai vorbim de Franța, această economie pe val, cu șomaj mic, datorită politicilor implementate de Villeroy & Co. Cum să nu-l asculți? Îl asculți și ești... informat; deși ar fi trebuit să ne oprim din citit atunci când vedeam că un bancher central avertizează că o să avem, în era post-2008, inflație mare în... recesiune. Dar cum ne mai distram?“. Pe scurt, inflație și, în același timp, recesiune, și nu oriunde, ci-n UK, și nu oricând, ci după 2008, nu se poate. Cine zice asta demonstrează că are prea puțină înțelegere a modului în care funcționează o economie (ca să nu zicem prostie). „Știu că mulți (în special cei tabăra UE) vor scenarii negative. Dar, dacă vor să fie credibili, trebuie să aleagă - e ori inflație, ori recesiune (cel puțin câteva luni acolo)“, conchide Cîțu.