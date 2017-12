Tabăra „Creștinismul în Dobrogea” sau arta ca rugăciune

Pământul binecuvântat dintre ape, Dobrogea, a fost și rămâne o eternă sursă de inspirație pentru artiștii plastici, mai ales că, în acest spațiu, civilizațiile s-au succedat. Cel dintâi chemat dintre apostolii lui Hristos, Sfântul Andrei, l-a sfințit cu pașii săi, așa cum mai târziu, în al treilea veac creștin, martirii de la Niculițel, Zotic, Atal, Camasie și Filip, l-au udat cu sângele lor. Din acest motiv, Asociația „Pontul Euxin” a dedicat cea de-a doua ediție a taberei de pictură pe care o patronează creștinismului din Dobrogea. 24 de artiști consacrați și tineri aflați la început de drum în domeniul artelor au răspuns invitației de a accepta această provocare sprituală.

TEMĂ GENEROASĂ „După prima ediție, ne-am gândit că va fi și a doua. Acum un an, am făcut o tabără cu studenți, masteranzi și lectori de la cele patru instituții universitare din țară (n.r. - București, Iași, Cluj și Constanța). Anul acesta, tabăra are o particularitate, în sensul în care am invitat 24 de artiști, din care mai mult de jumătate sunt pictori consacrați, iar cealaltă jumătate e formată de masteranzi, lectori. Avem și o temă generoasă, „Creștinismul în Dobrogea”, dar și grea în același timp”, a spus președintele „Pontului Euxin”, Florin Cârstocea, miercuri seară, în deschiderea oficială a taberei de la campingul GPM Holiday din Mamaia.

EXCURSII DE DOCUMENTARE Tema taberei este susținută și prin două excursii de documentare. Prima dintre ele a fost programată, ieri, la mănăstirile tulcene Saon, Cocoșul, Celic Dere, Niculițel și biserica din Băltenii de Sus, ctitorită de Florin Cârstocea. Apoi, până pe 1 septembrie, ei vor crea în campingul GPM Holiday din Mamaia. Cea de-a doua excursie va fi organizată, pe 2 septembrie, la Adamclisi, la Mănăstirea Sfântul Andrei și la Dervent. În programul taberei de creație este inclusă, pe 4 septembrie, conferința cu tema „Experiența estetică și experiența religioasă în simțire-epifanie-plasticitate (Pictorul are în cerul gurii gustul Învierii)”, care va fi susținută de Daniela Țurcanu-Caruțiu, Mircea Oliv, Mihai Hurezeanu, Dacian Andone și Sorin Scurtulescu. Tabăra se va încheia pe 5 septembrie, cu vernisajul expoziției de final, programată la Muzeul de Artă.

„ARTISTUL CÂND PICTEAZĂ SE ROAGĂ” „Trebuie să ne întoarcem fața către Dumnezeu, pentru că acolo găsim adevărul, liniștea, mulțumirea, iubirea, care sunt foarte importante în creația unui artist. Pavel Chirilă, în ultimele cărți pe care le-a scris, spune că „Omul se vindecă prin rugăciune”. Într-adevăr, artistul când pictează se roagă. În aceste lucrări pe care le vom realiza, vom arăta proiecțiile noastre, pentru că orice artist are un ideal: lucrările lui să fie adevărate, bune, curate. Nu este vorba despre adevărul lui Platon, ci este vorba despre recunoașterea Dumnezeului suprem căruia ne închinăm, pe care îl căutăm în picturile noastre, în rugăciuni. De aceea, propunem arta ca rugăciune”, susține și coordonatorul artistic al taberei, conf. univ. dr. Daniela Țurcanu-Caruțiu. Ideea de artă ca rugăciune este susținută și de reputata plasticiană Silvia Radu, cea care, împreună cu soțul ei, faimosul sculptor Vasile Gorduz, a ctitorit biserica din Vama Veche, acolo unde au creat împreună ani de-a rândul. „Eu sunt o fană a Dobrogei. Eu și cu soțul meu, marele sculptor Vasile Gorduz, veneam la mare din 1963. Eram tineri căsătoriți, veneam la 2 Mai, unde se întâlneau intelectuali, artiști, scriitori, toți boemii”, a mai spus artista.

CREȘTINISMUL, PUNCTUL CENTRAL AL CULTURII EUROPENE „Tema acestei tabere de pictură este foarte importantă, la fel ca și relația dintre tineri și această întrebare majoră. Creștinismul este punctul central al culturii europene și răspunsul pe care un tânăr și-l dă la relația sa firească cu creștinismul îi va influența parcursul său cultural artistic”, a spus și criticul de artă Mircea Oliv.

La deschiderea oficială a evenimentului a participat și vicepreședintele Consiliului Județean Constanța Cristinel Dragomir. El le-a urat inspirație artiștilor și a declarat: „Spre satisfacția mea, am acasă un calendar cu cele mai reușite picturi realizate anul trecut, la prima ediție a acestei tabere de creație. Tema din acest an este foarte specială. Creștinismul din Dobrogea este, de fapt, creștinismul din România. Peștera Sfântului Andrei se află în Dobrogea și să nu uităm de obiectivele religioase foarte importante din acest spațiu”.

Dintre cei 24 de artiști și critici de artă invitați, 17 au fost prezenți, miercuri, la inaugurarea taberei. Este vorba despre Silvia Radu, Horea Paștina, Emilia Pop-Paștina, Mircea Oliv, Daniela Țurcanu-Caruțiu, Darie Dup, Gheorghe Caruțiu, Miruna Budișteanu, Mihai Hurezeanu, Zamfira Bîrzu, Cristian Diaconescu, Andrei Tudoran, Mihaela Mihalache, Dragoș Bojin, Adrian Dica, Radu Augustin Răzvan și Laura Macri. Alți cinci plasticieni vor veni la Mamaia pe 1 septembrie: Constantin Flondor, Ariana Nicodim, Mihai Sîrbulescu, Dacian Andone și Sorin Scurtescu, iar alții - Marcel Lupșe și Radu Șerban - vor trimite lucrările pentru expoziția care va pune punct taberei, pe 5 septembrie, de la ora 18.00, la Muzeul de Artă.