Tabără de limba maternă pentru elevii constănţeni premiaţi la olimpiadele şcolare de limba turcă şi religie islamică

Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR) a organizat în perioada 16-21 iulie, la Balvanyos, judeţul Covasna, prima tabără de limba maternă din acest an, destinată elevilor. În tabără au plecat 53 de elevi din judeţul Constanţa, care studiază limba turcă maternă, şi care s-au clasat pe primele locuri la olimpiadele şcolare de limba turcă şi religie islamică. Preşedintele comisiei de învăţământ a UDTR, prof. Vildan Bormambet, coordonatorul taberei, a declarat: „Activităţile din această tabără s-au axat în principal pe dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba turcă, dar şi pe păstrarea tradiţiilor, elevii fiind antrenaţi să înveţe un dans tradiţional turcesc. Nu au lipsit nici activităţile distractiv-educative, în care elevii au vizitat localităţile: Covasna, Târgu Secuiesc, Tuşnad, Lacul Sfânta Ana, Salina Praid şi şi-au consumat adrenalina în parcurile de aventură".

Elevii au fost impresionaţi de programul atractiv al taberei şi şi-au exprimat opiniile pe reţelele de socializare. Güneş Berkant, elev la Liceul Teoretic „Ovidius”, câştigătorul premiului I la faza naţională a olimpiadei de limba turcă, a afirmat printre altele: „După un amalgam de sentimente, trăiri şi emoţii în cadrul Olimpiadei de Limba Turcă, unde, majoritatea am fost nevoiţi să facem dovada apartenenţei etnice prin felul corect de a vorbi, a citi şi a reuşi să compunem coerent, am ajuns cu bine în tabăra de la Balvanyos. Dacă în timpul olimpiadei am încercat să captăm atenţia profesorului care citeşte lucrarea şi să fim turci în adevăratul sens al cuvântului, acum, vreau să mulţumesc organizatorilor pentru aşa o răsplată. Aceasta poate părea o recompensă mică, însă importantă pentru noi, întrucât astfel putem vedea cât de apreciate sunt roadele muncii noastre. Încă o dată mulţumim şi îi apreciem pe organizatori pentru toate cele dăruite, în timpul acestei săptămăni, şi pentru faptul că s-au gândit la noi".

Elevii participanţi la tabără au mai avut posibilitatea să se iniţieze în tainele olăritului, să prepare turtă tulce în cadrul unui târg meşteşugăresc şi să vadă cum decurge viaţa ciobanilor dintr-o stână.