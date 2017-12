Tabără de rromi desfiinţată cu scandal

TABĂRĂ DEZAFECTATĂ Primăria Constanţa duce o luptă continuă cu cetăţenii de etnie rromă veniţi din alte localităţi pentru a face bani din pet-urile adunate din tomberoane. În ultimele luni au fost nenumărate acţiuni de desfiinţare a taberelor de rromi, însă, la numai câteva zile după ce sunt goniţi de angajaţii primăriei, aceştia se reîntorc pe terenurile virane şi îşi ridică iar taberele. Pentru a evita certurile intra-etnice pentru tomberoanele pline de pet-uri, rromii au împărţit oraşul Constanţa în mai multe zone. Dacă în cartierele de sud ale oraşului operează nomazi din Agigea, Cumpăna sau Techirghiol, în zona de nord îi regăsim săptămânal pe aceiaşi rromi din Medgidia, Castelu sau Cuza Vodă. Taberele de rromi sunt organizate pe terenurile virane, acolo unde au suficient spaţiu să adune fier vechi, pet-uri, mobilă şi cine mai ştie ce alte gunoaie. Mai nou, pentru a obţine un ban în plus, rromii îşi folosesc căruţele pentru a căra pe terenurile virane molozul provenit din construcţii, pe care constănţenii nu vor să-l ducă la groapa de gunoi, fiind prea costisitor. Preferă să dea câţiva zeci de lei rromilor pentru a-i scăpa de moloz. Terenul viran din capătul străzii Dionisie cel Mic este săptămânal vizitat de către poliţiştii locali constănţeni. Ieri dimineaţă a avut loc o nouă acţiune de igienizare, după ce locatarii din zonă au depus o nouă reclamaţie la primărie. „Oamenii spun că prezenţa rromilor devine tot mai greu de suportat. Pe lângă faptul că, prin gunoaiele pe care le adună, transformă zona într-un focar de infecţie, cât este ziua de lungă, dar şi noaptea, fac foarte multă gălăgie”, a declarat reprezentantul Poliţiei Locale Constanţa, Cristian Zica.

NOMAZI RECALCITRANŢI Angajaţii Primăriei Constanţa şi cei ai Polaris au crezut că acţiunea de ieri va fi una fără probleme, aşa cum s-au derulat toate acţiunile din ultimele luni. Numai că, de această dată, cei 25 de rromi, amendaţi de nenumărate ori pentru tulburarea liniştii publice, au prins curaj şi au fost mult mai vocali în faţa autorităţilor. În timp ce angajaţii Polaris adunau gunoaiele din tabără, rromii au reuşit să care mai mulţi saci plini doldora cu pet-uri adunate de la pubele peste un şanţ care nu putea fi trecut de maşinile de salubrizare. Au crezut că, astfel, vor scăpa cu „marfa”. Nu a fost aşa, pentru că, în scurt timp, de cealaltă parte a şanţului a fost adusă, pe o rută accesibilă autovehiculelor, o nouă maşină de la Polaris. A fost momentul declanşării scandalului. „Aoleu! Nu lua sticlele, că nu mai am ce să mănânc. Am adunat sticlă cu sticlă să fac şi eu un ban pentru copilaşi. Aoleu! Nu luaţi sticlele, că nu mai am ce să mănânc. Nu pune, mă, mâna pe lucrurile mele. Cu pătura aia mă învelesc eu noaptea, că a început să fie frig. Nu ne nenorociţi!”, a ţipat cât o ţineau rărunchii cea mai în vârstă dintre femeile rrome. Dacă, în faţa agresivităţii rromilor, angajaţii Polaris au avut câteva reţineri în a-şi continua intervenţia, impulsionaţi de reprezentanţii municipalităţii au trecut la strângerea tuturor gunoaielor. A urmat o avalanşă de mişcări „de trupe” în care, într-un haos ce poate fi comparat cu mişcarea browniană, rromii, cu mic cu mare, au pus mâna pe câte un sac plin de pet-uri şi au rupt-o la fugă. Intervenţia lor disperată a „salvat” vreo trei saci plini cu pet-uri care au fost târâţi printre blocurile din apropiere, dar şi câteva pături care cu siguranţă vor fi folosite la noapte. Pentru scurt timp, însă, nu credem că pe terenul viran din capătul străzii Dionisie cel Mic. Dar, cine ştie...