Tabără ilegală de ţigani, somată de Primărie

Municipiul Constanţa se confruntă în fiecare an cu problema ţiganilor veniţi din alte localităţi la adunat de pet-uri sau cine ştie ce lucruri de prin casele şi balcoanele oamenilor. Numai anul trecut, angajaţii Primăriei Constanţa au avut peste 50 de acţiuni de desfiinţare a taberelor abuzive de ţigani. Se pare că aceleaşi probleme încep să apară şi în oraşul Ovidiu. Edilul localităţii, George Scupra, a declarat că, în ultima perioadă, pe adresa Primăriei au venit mai multe sesizări din partea locuitorilor din zona străzii Viilor şi a străzii Salcâmilor, acolo unde membrii familiei Constantin şi-au instalat noua locuinţă. „Din informaţiile pe care le avem, familia Constantin a avut o casă în Ovidiu, dar pe care a vândut-o. De ceva vreme ocupă abuziv domeniul public al oraşului, tabăra fiind instalată la intersecţia străzilor Viilor şi Salcâmilor. În primă fază, ştiind situaţia familiei şi pentru că a ocupat o zonă aflată la marginea oraşului, am încercat să trecem cu vederea faptul că terenul respectiv era campat abuziv. Pentru că membrii familiei au început să creeze din ce în ce mai multe probleme locuitorilor din zonă, am decis să le impunem să se mute de acolo”, a spus primarul George Scupra. El a precizat că reprezentanţii Primăriei Ovidiu s-au deplasat vineri în zona unde reprezentanţii familiei Constantin şi-au instalat tabăra, pentru a le aduce la cunoştinţă faptul că au 30 de zile la dispoziţie ca să elibereze terenul. „La vizita de vineri a reprezentanţilor Primăriei, s-a constatat faptul că terenul a devenit un adevărat focar de infecţie. Mai mult, locuitorii din zonă spun că, în perioada verii, acolo vin şi alţi rromi din alte localităţi. Nu dorim ca acest lucru să se mai întâmple, motiv pentru care poliţiştii locali din Ovidiu vor verifica toate potenţialele zone din oraş unde pot apărea astfel de tabere”, a explicat primarul.