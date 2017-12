Tabără la mare pentru studenții defavorizați

Studenții cu venituri reduse, orfani, cu dizabilități, de etnie rromă, proveniți din mediul rural sau din casele de copii sau plasament familial vor putea aplica pentru un loc de tabără la mare pus la dispoziție de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). ”În fiecare an, Ministerul Tineretului și Sportului pune la dispoziția structurilor care promovează voluntariatul în rândul studenților un număr de locuri de tabără. ANOSR, ca principal promotor al echității și incluziunii în învățământul superior, a ales să folosească aceste locuri pentru a veni în sprijinul studenților cu probleme sociale, trăgând astfel un semnal de alarmă asupra dificultăților pe care aceștia le întâmpină în urmarea studiilor universitare și a importanței luării de măsuri active pentru integrarea lor în mediul universitar”, informează Alianța. În tabere, ANOSR va organiza o serie de discuții și dezbateri cu participanții despre problemele cu care tinerii din medii defavorizate se confruntă în viața studențească și măsurile care ar trebui luate în acest sens de către decidenți. ”La începutul acestui an, ANOSR a atras atenția asupra ratei uriașe de abandon universitar din România - 40% dintre studenții înmatriculați în primul an de studiu nu ajung să finalizeze studiile, cei mai mulți ajungând în situația aceasta fie din cauza problemelor financiare, fie din lipsă de consiliere și orientare, fie din probleme de integrare în mediul academic. ANOSR a propus atunci o serie de măsuri care ar putea rezolva o parte dintre aceste probleme, printre care creșterea bursei sociale astfel încât să acopere cheltuielile minime de cazare și masă, așa cum prevede legea, sau investiții în eficientizarea centrelor de consiliere și orientare din universități”, spun reprezentanții ASCOR. Potrivit lor, momentan aceste soluții nu au fost aprobate de Ministerul Educației, deși se așteaptă ca până la începutul următorului an universitar să apară o metodologie de funcționare a centrelor, care să vină în folosul studenților, ANOSR trimițând deja o propunere către minister care așteaptă un răspuns. Studenții doritori trebuie să completeze până în 5 august un formular și să trimită online o serie de documente justificative prin care să facă dovada încadrării în cel puțin una dintre categoriile vizate. Informații complete despre acest proces pot fi găsite pe www.anosr.ro.