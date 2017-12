Tabără pentru tinerii pasionați de IT

Tinerii pasionați de IT pot petrece mai multe zile în compania noilor tehnologii, în ”Tabăra de IT - IT Will be fun”. Tabăra va avea loc la Bușteni, între 23 și 27 septembrie. În cele 5 zile ei vor îmbina IT-ul cu distracția. Astfel, vor fi organizate conferințe tematice dedicate tehnologiilor, iar tinerii pot face schimb de experiență și pot afla, într-un context informal, multe trucuri ale meseriei și oportunități de carieră și de recrutare. Potrivit organizatorilor, participanții la tabără vor merge pe trasee prestabilite, unde vor colecta cu ajutorul aplicațiilor mobile o serie de date spațiale și informații. Totodată, ei vor învăța de la specialiști cum să facă un website și vor primi premii. Pentru a vă înscrie sau pentru a afla mai multe detalii despre programul taberei puteți accesa pagina web http://tabaradeit.ro/. Înscrierile se fac până luni, 21 septembrie, prețul fiind de 400 de lei. Cazarea se va face la pensiunea Bonsai, în camere de 2 sau 3 locuri, fiind asigurate 3 mese pe zi, însă transportul nu este inclus în prețul pachetului. Participanții trebuie să aibă între 18 și 32 de ani, fiind acceptate atât persoane din România, cât și din Republica Moldova.