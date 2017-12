Taberele din toată ţara, verificate de ANPC

Inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat în cursul lunii iunie taberele din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret (ANT), precum şi cele particulare, organizate de diferite şcoli sau fundaţii. Au fost controlate, în total, 89 de tabere pentru tineret din întreaga ţară, la 35 dintre acestea fiind descoperite abateri. Inspectorii ANPC au oprit definitiv de la comercializare 58 kg de alimente, care erau improprii consumului uman, iar 210 kg de alimente au fost oprite temporar de la comercializare, pînă la remedierea neconformităţilor constatate. În plus, 22% din spaţiile de cazare prezentau o dotare precară (mobilier, mochete şi lenjerie uzate), la 8% din tabere clădirile aveau spaţii cu pereţi degradaţi, murdari şi cu infiltraţii şi tot în 8% din tabere spaţiile pentru prepararea mîncărurilor nu erau dotate corespunzător. Ca urmare a deficienţelor constatate, inspectorii au aplicat 35 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 30.000 lei. De asemenea, s-a dispus închiderea temporară, pe o perioadă de pînă la 6 luni, la Unitatea Păltiniş, unde s-a constatat nerespectarea condiţiilor igienico-sanitare la serviciile de cazare, precum şi oprirea temporară a prestării serviciului, pînă la intrarea în legalitate, la Tabăra pentru copii Zolt, comuna Fardea - Timiş, aparţinînd Liceului Maghiar „Bartok Bela” Timişoara şi Tabăra Noul Săsesc, judeţul Sibiu. „Noi nu am fost incluşi în tematica acestui control pentru că, pe perioada verii, la Constanţa, activează Comandamentul Litoral care are în atribuţii şi controlarea taberelor. Şi la noi va fi desfăşurată o acţiunea asemănătoare în perioada următoare”, a declarat purtătorul de cuvînt al Inspectoratului Regional pentru Protecţia Consumatorilor (IRPC) Constanţa, Rodica Mocanu.